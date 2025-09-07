Campeão do UFC, Alexander Volkanovski estreia no cinema em filme do jogo Street Fighter

Atual campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Alexander Volkanovski fará sua estreia no cinema em breve, ao integrar o elenco estrelado do novo filme de 'Street Fighter' - uma adaptação cinematográfica do icônico jogo de videogame. O anúncio da escalação do lutador do Ultimate como um dos protagonistas do longa-metragem foi feito pela produção do obra, na última quinta-feira (4), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

As filmagens do longa, que tem lançamento previsto para o dia 16 de outubro de 2026, já começaram na Austrália, terra natal de Volkanovski. O campeão do UFC, por sinal, vai interpretar 'Joe' - um personagem 'não jogável' do Street Fighter original, descrito como um ex-campeão mundial de kickboxing dos Estados Unidos e que tem no chute rodado seu principal golpe.

Elenco estrelado

Além de Alexander Volkanovski, o elenco de 'Street Fighter' conta com outras estrelas consagradas (veja abaixo ou clique aqui). Também do mundo dos esportes de combate, os astros da WWE Cody Rhodes e Joe 'Roman Reigns' Anoa'i darão vida a Guile e Akuma, respectivamente. Já do ramo do entretenimento, o cantor 50 Cent estará no filme como Balrog. E de Hollywood, Jason Momoa, Andrew Koji e Noah Centineo interpretarão Blanka, Ryu e Ken Masters, respectivamente.

Pausa na carreira?

Conhecido como um dos campeões mais ativos da história, Alexander Volkanovski não costuma ficar muito tempo sem subir no octógono para defender seu título peso-pena. Por isso, resta saber se a participação do australiano nas filmagens de 'Street Fighter' pode, de alguma forma, atrasar sua volta ao cage e, consequentemente, determinar uma pausa forçada em sua carreira.

