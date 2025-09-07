Geração de ouro ou planejamento? O que explica domínio do Brasil no surfe

Nos últimos 11 anos, o Brasil conquistou oito títulos mundiais de surfe com cinco nomes diferentes: Gabriel Medina (3), Filipe Toledo (2), Italo Ferreira (1), Adriano de Souza (1) e, agora em 2025, Yago Dora (1). Um domínio inédito na história do esporte.

Mas afinal, o que explica essa avalanche de vitórias? Foi apenas a sorte de reunir uma geração brilhante ou houve um trabalho consistente por trás? Quem ajuda o UOL a responder são nomes que estavam lá desde o início dessa transformação.

O começo

Luiz Campos, o Pinga, foi quem começou a apostar numa formação mais profissional ainda no fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000, quando pegou Adriano de Souza, o Mineirinho, com apenas dez anos, e decidiu investir não apenas no talento, mas também em preparo físico, psicológico e intercâmbio internacional.

Os primeiros atletas que eu vi fazendo um trabalho neste sentido, foi o Mick Campbell e o Daniel Wills. Eles começaram a ir bem e pensei: 'pô, esses caras estão fazendo alguma coisa diferente.' E aí a gente começou a analisar o que a gente tinha que fazer diferente no Brasil para conseguir entrar no CT, e ganhar o CT.

Luiz Campos 'Pinga'

Engrenagem

O trabalho individual ganhou força com uma engrenagem maior, como lembra Marcelo Andrade, ex-competidor e diretor da Abrasp (Associação Brasileira de Surf Profissional).

Segundo ele, o início dos anos 2000 foi marcado pela entrada do surfe no COB, pelo circuito amador fortalecido pela CBSurf e pela visibilidade do Super Surf, da Editora Abril.

Essa geração veio cercada de gente que sabia organizar eventos e de marcas dispostas a investir. O Super Surf dava status, dinheiro e patrocínio, enquanto a CBSurf e a Abrasp ofereciam campeonatos maravilhosos. Além disso, os atletas começaram a viajar, treinar em ondas pesadas, aprender inglês. Tudo conspirou para formar essa geração.

Marcelo Andrade

Esse ambiente permitiu que talentos como Gabriel Medina e Filipe Toledo surgissem já em contato com um circuito competitivo forte e bem organizado. Andrade ainda lembra que eles disputavam etapas promovidas pela Abrasp — um degrau essencial para que essa geração se acostumasse a competir em alto nível desde cedo.

"O Medina corria meus eventos, o Filipe, o Jessé Mendes? todos eles. Era uma engrenagem funcionando: circuito de base, Pro Júnior e profissional. Além disso, as marcas bancavam viagens para lugares como Havaí e Teahupo'o, porque sabiam que era ali que os brasileiros precisavam evoluir. Não foi por acaso que essa geração chegou arrebentando", lembra Andrade.

O salto de qualidade

Se as engrenagens funcionavam, faltava lapidar o que já existia em abundância no Brasil: talento. É aí que o trabalho de Pinga ganha ainda mais peso. Ele foi responsável por estruturar a carreira de Mineirinho desde a infância e, mais tarde, aplicar o mesmo modelo com Italo Ferreira.

Hoje, ele trabalha com João Chianca, o Chumbinho, e Filipe Toledo, com quem se tornou bicampeão mundial - além de outros nomes da nova geração.

O que a gente começou a fazer no final dos anos 90 e início dos anos 2000, principalmente com o Adriano, foi uma verdadeira virada de chave. Já naquela época, a gente realizava exames, testes físicos, fazia acompanhamento detalhado e comparava a evolução no meio do ano. Olhávamos como estava o nível físico do atleta, se havia alguma deficiência de vitaminas, fazíamos exames de sangue, fezes, urina? tudo para entender se o planejamento estava funcionando e se havia evolução. Estamos falando de 1997, 1998, quando o Adriano ainda tinha 10, 11 anos, quando o levei no Instituto Mar Azul.

Pinga, ao UOL

Especialização

Se na década de 1990 os brasileiros eram vistos como limitados em ondas de qualidade, essa barreira foi quebrada por quem chegou depois.

Para o ex-surfista da elite e hoje presidente da CBSurf, Teco Padaratz, a diferença dessa geração foi justamente entender onde as anteriores falharam.

Não foi sorte. Essa geração logo percebeu que o que faltou para a minha foi ser especializada em ondas pesadas do Tour. Isso resultou numa avalanche de resultados, afinal, talento temos sobrando no Brasil.

Teco Padaratz

Chip de competidor

Para o mais novo campeão mundial, Yago Dora, o segredo esteve tanto na estrutura de base quanto no espírito competitivo criado entre os brasileiros.

Acho que tudo começa lá na base, desde criança. O Medina e o Miguel Pupo, por exemplo, já competiam em um circuito forte quase todo fim de semana, e isso implantou neles o chip de competidor, enquanto o meu processo foi mais longo. Além disso, a dedicação fez diferença: os brasileiros são os que mais trabalham, mais treinam, sempre buscando evolução e com esse fogo de nunca desistir.

Yago Dora

Uma era dourada

Da aposta inicial em um garoto de 10 anos chamado Adriano de Souza até a consagração de Yago Dora em 2025, o Brasil construiu não apenas uma geração de campeões, mas um modelo que mudou a forma de pensar o surfe competitivo.

Foram oito títulos em 11 anos, em diferentes estilos e personalidades, provando que não se trata de acaso. Houve planejamento, investimento, sacrifício e uma combinação rara de talento e disciplina.

Agora, com Medina, Italo e Toledo ainda em alto nível, e nomes como Yago Dora e João Chianca assumindo protagonismo, a pergunta que fica é: essa era dourada vai continuar produzindo campeões?