Bortoleto torce por 'corrida maluca' para estrear em pódios na F1

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber - Sem van der Wal / ANP / AFP
Em Monza (ITA)

07/09/2025 12h40

Gabriel Bortoleto terminou o GP da Itália com a oitava colocação neste domingo e voltou a pontuar na Fórmula 1.

O que aconteceu

O brasileiro pontua pela quarta vez na temporada, a sua primeira na F1. Antes, ele já havia somado pontos na Áustria, na Bélgica e na Hungria.

Bortoleto, agora, sonha com o pódio. O mais perto que ele ficou do top 3 foi em Budapeste, quando terminou a corrida na sexta colocação.

Eu acho que todo final de semana que tive até agora pontuando não teve ninguém quebrando na frente, nada de louco aconteceu. Em Budapeste, a gente teve uma sexto e, tipo, literalmente ninguém na frente quebrou ou teve dano. Então, esses são os tipos de corrida que, sabe, se alguma coisa acontece, se você dá sorte no final, você pode pegar um pódio, alguma loucura assim, mas até agora não aconteceu, mas a gente não desiste nunca. Uma hora, vai chegar para a gente também Gabriel Bortoleto, ao UOL

Bortoleto largou na sétima colocação em Monza e, mesmo tendo parado bem mais cedo que os rivais ao redor, terminou em oitavo. Ele foi o nono na pista e ganhou posição com a punição de Kimi Antonelli no final da prova.

O brasileiro da Sauber chega a 18 pontos na temporada e agora ocupa o 16º lugar da classificação. A próxima etapa será daqui a duas semanas, em Baku, no Azerbaijão.

As pontuações de Bortoleto em 2025:

  • 8ª colocação no GP da Áustria (4 pontos)
  • 9ª colocação no GP da Bélgica (2 pontos)
  • 6ª colocação no GP da Hungria (8 pontos)
  • 8ª colocação no GP da Itália (4 pontos)

