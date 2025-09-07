Bike vira febre na Granja com a seleção, mas jogadores evitam publicidade

Paquetá, Bruno Guimarães, Richarlison, Marquinhos... A galera da seleção desceu a ladeira, em um trajeto sinuoso, com cabelos ao vento e uma sensação de liberdade que só o ambiente da Granja Comary traz em um período de treinos.

Tudo por causa da dinâmica de um transporte alternativo a duas rodas: bicicleta.

Há jogadores e membros da comissão técnica que abrem mão da van ou mesmo de fazer o trajeto a pé dos alojamentos, na parte alta do CT da seleção, até o campo onde os treinos acontecem.

Mas como funciona o "código" do uso da bike na Granja?

Elas apareceram por ali para exibir a marca do Itaú. A bicicleta faz parte do cotidiano do Rio de Janeiro, com estações espalhadas por diversos pontos da cidade.

Na Granja, os jogadores têm as bicicletas à disposição e as estacionam em um posto colocado ao lado do prédio dos vestiários.

Para subir de volta, cansados do treino, a van salva. Afinal, o caminho é íngreme.

Tem um veículo na Granja para fazer esse trajeto de subida das bikes para que no dia seguinte os jogadores façam o mesmo caminho com elas.

A comissão técnica não fica regulando quem usa, como usa e muito menos instala radares de velocidade. Conta com o bom senso. Em dias chuvosos, normalmente as bicicletas ficam de lado.

Um dos jogadores da geração atual que curte uma velocidade um pouco mais alta é o goleiro Ederson.

Até hoje, não há registro de acidentes na seleção principal.

Segundo UOL apurou, tem um outro lado nessa história. Já houve casos de jogadores que evitaram usar as bicicletas porque elas acabam sendo um meio muito explícito de exibição do patrocinador.

A bike laranja tem várias referências ao Itaú. Aí, como o banco não patrocina os jogadores individualmente, há quem prefira a discrição das vans convencionais.

De qualquer forma, de bike ou de van, o que eles todos querem é chegar à Copa do Mundo.