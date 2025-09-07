Betano estuda oferta para adquirir naming rights da Arena e patrocínio máster do Corinthians

A Betano estuda realizar uma oferta ao Corinthians para adquirir o naming rights da Neo Química Arena e se tornar a patrocinadora máster do clube. O clube mantém conversas com a casa de apostas e vive expectativa de receber uma oferta oficial em breve.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, o Corinthians analisava a possibilidade de fechar um acordo para uma eventual venda conjunta do naming rights da Arena e do espaço da patrocinadora máster na camisa da equipe, ocupado atualmente pela casa de apostas Esportes da Sorte.

A partir do dia 1 de setembro deste ano, abriu-se uma enorme brecha para troca do naming rights do estádio alvinegro. O valor a ser pago em uma possível rescisão contratual caiu de R$ 123,250 milhões para cerca R$ 70 milhões.

Além disso, como apurou com exclusividade a reportagem, o contrato com a Esportes de Sorte também possui uma espécie de 'janela' para que ambas as partes possam reavaliar a parceria. A multa rescisória atual gira em torno dos R$ 100 milhões, porém, em todo o mês de outubro, a quantia cai para aproximadamente R$ 40 milhões. Depois, o montante volta a se aproximar do valor inicial do contrato, que foi assinado em 2024, válido por três anos.

A Betano, portanto, mostrou-se interessada em assumir este pacote. Ainda não há proposta oficial, mas as conversas caminham em tom otimista.

Patrocinadora do Flamengo

Recentemente, a Betano assinou um contrato milionário pelo patrocínio máster na camisa do Flamengo. O vínculo renderá ao Rubro-Negro R$ 268 milhões a cada temporada, por três anos e quatro meses.

Segundo informações obtidas pela reportagem, dificilmente um eventual contrato com o Corinthians atingiria estes mesmos números. Isso se dá pelo fato do Timão viver um momento conturbado nos bastidores e não deter a mesma credibilidade no mercado, diante dos problemas diretivos e dos episódios policiais recentes envolvendo o nome do clube.

Proposta recusada

A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians já recebeu uma oferta oficial pelos naming rights da Neo Química Arena + patrocínio máster. A diretoria, no entanto, a recusou de prontidão.

O clube entendeu que as condições da proposta estavam muito distantes daquilo que o Timão pretende receber.

Valor defasado

O naming rights da Neo Química Arena pertence à Hypera Pharma desde 2020. A empresa assumiu o compromisso de repassar R$ 300 milhões por um acordo de 20 anos, valor que Stabile entende estar abaixo dos padrões do mercado atual.

O Corinthians planeja adotar o mesmo modelo de negociação utilizado no processo de recuperação da gestão do estacionamento da Arena. A diretoria abriu uma espécie de "licitação" para que possa avaliar as melhores propostas das empresas interessadas.

A partir disso, o clube pôde ir ao mercado e abriu um processo competitivo, livre e de ampla concorrência, no qual diversas empresas puderam apresentar suas propostas. Assim como no estacionamento, o Corinthians estipulou condições mínimas para começar a levar as ofertas em consideração.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a Hypera Pharma, atual detentora dos naming rights, está interessada em manter os direitos nominais da Neo Química Arena. Assim, a companhia farmacêutica deve participar desse processo de "licitação" promovido pelo Corinthians.

Em entrevista recente, Osmar Stabile evitou cravar um prazo para a resolução das negociações. A diretoria alvinegra, entretanto, está confiante de que pode chegar a um novo acordo pelos naming rights até o final deste ano.

"Esse trabalho nós temos que fazer. É obrigação do presidente e sua equipe trabalharem isso. Isso [mudança dos naming rights] deve acontecer. Não vou falar para você o período, mas em breve deve acontecer. Não quero deixar aqui promessa nenhuma, para falarem: 'Pô, mais uma promessa...'. Não. É um trabalho sendo realizado", explicou Stabile.

"Pode ter certeza que em breve informaremos de que forma está andando isso. E também se tiver mais empresas, acontecerá com envelope fechado também. É uma forma de darmos tranquilidade para quem vai participar e verificar. Quem dá mais, leva, desde que atenda os requisitos especificados pelo Corinthians", concluiu o presidente do Corinthians.