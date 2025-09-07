Topo

Bélgica goleia o Cazaquistão e embala terceira vitória seguida nas Eliminatórias

Kevin de Bruyne comemora com Trossard após marcar para a Bélgica contra o Cazaquistão pelas Eliminatórias Europeias - Gerrit van Keulen/Soccrates/Getty Images
Kevin de Bruyne comemora com Trossard após marcar para a Bélgica contra o Cazaquistão pelas Eliminatórias Europeias Imagem: Gerrit van Keulen/Soccrates/Getty Images

07/09/2025 17h38

A Bélgica goleou o Cazaquistão por 6 a 0, neste domingo, pela sexta rodada do grupo J das Eliminatórias Europeias, no Constant Vanden Stock Stadium, em Anderlecht, na Bélgica. Os gols do triunfo foram marcados por De Bruyne (duas vezes), Doku (duas vezes), Raski e Meunier.

Com o resultado, a seleção belga chegou à terceira vitória consecutiva nas Eliminatórias e assumiu a vice-liderança do grupo, com dez pontos. A equipe está a apenas um ponto da líder Macedônia do Norte, com um jogo a mais para disputar.

Pela sétima rodada das Eliminatórias, a Bélgica recebe a Macedônia do Norte no dia 10 de outubro, uma sexta-feira. Na mesma data, o Cazaquistão também jogará em casa, contra Liechtenstein.

Veja como foi Bélgica x Cazaquistão

Os mandantes abriram o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, quando De Bruyne recebeu na entrada da área e soltou uma bomba de pé direito no ângulo, sem chances para o goleiro.

Pouco depois, aos 43, a Bélgica ampliou com Doku. O atacante dominou dentro da área, cortou para o pé direito e finalizou cruzado para o gol.

Logo no início da etapa final, aos cinco minutos, Raskin apareceu livre na segunda trave e completou para o fundo da rede, marcando o terceiro.

A goleada foi confirmada aos 14 minutos, novamente com Doku, que repetiu a jogada de seu primeiro gol e correu para o abraço.

Aos 38 minutos, Saelemaekers serviu De Bruyne, que bateu rasteiro para marcar o sexto gol. Três minutos depois, Meunier acertou um belo chute de fora da área e fechou o placar da partida.

