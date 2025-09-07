Bahia alinha venda de Luciano Rodríguez para time árabe por R$ 126 milhões

O Bahia chegou a um acordo verbal para vender Luciano Rodríguez ao NEOM SC, da Arábia Saudita.

As partes envolvidas no negócio já trocam documentos para formalizar a transferência, que foi fechada por 20 milhões de euros (R$ 126,8 milhões, na cotação de hoje) em pagamento único, além de mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões, na cotação de hoje) em metas variáveis condicionadas ao cumprimento de metas pré-estabelecidas.

Assim que toda a documentação for finalizada, Luciano Rodríguez viajará para a Arábia Saudita e, após ser aprovado nos exames médicos, assinará contrato de cinco anos com o clube.

O uruguaio, de 22 anos, havia sido comprado pelo Bahia em meados de 2024 por um valor próximo de 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões, na cotação de hoje), vindo do Liverpool-URU, e agora o clube o transfere por pouco mais do dobro do que investiu inicialmente.