Avaí se reabilita e evita que o Goiás volte à liderança da Série B
No jogo que fechou as emoções deste domingo da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí voltou a vencer após três jogos de jejum para voltar a encostar na briga pelo G-4 - zona de acesso.
Atuando em casa, no estádio da Ressacada, venceu o vice-líder Goiás, por 2 a 1. Cléber e Marquinhos Gabriel marcaram para o time mandante, enquanto Welliton descontou.
Com o resultado, o Avaí aparece na sétima colocação, com 36 pontos. A Chapecoense, primeiro time dentro do G-4, tem 41. Já o Goiás conheceu a sua segunda derrota seguida pela primeira vez na competição, mas mesmo assim aparece na segunda colocação com 44 pontos. Poderia ter reassumido a ponta com a vitória, porque iria a 47 pontos, contra 46 do líder Coritiba.
O Avaí começou a partida controlando o ritmo e criando as primeiras boas chances. Tanto que não demorou para abrir o placar. Aos 16 minutos, depois de um lançamento longo, Cleber recebeu em profundidade e aproveitou a bobeira da zaga para ficar cara a cara com o goleiro Tadeu, que nada pode fazer.
O Goiás sentiu o gol e demorou para conseguir equilibrar as ações. A melhor chance veio apenas nos acréscimos. Aos 47 minutos, Welligton Rato cobrou falta com categoria da entrada da área e acertou o travessão.
Na volta do intervalo, embalado pelo bom primeiro tempo, o Avaí ampliou aos seis minutos. DG cruzou na área, a zaga afastou mal e Marquinhos Gabriel, livre de marcação, pegou a sobra. Ele soltou a bomba para o fundo da rede, mais uma vez sem chances para Tadeu.
Mas a partir daí tudo mudou. O Goiás passou a fazer pressão e descontou aos 16 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Anselmo Ramon escorou de cabeça e Welliton só teve o trabalho de completar para o gol. Os visitantes seguiram em cima, mas não conseguiram empatar e evitar a derrota.
Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 26ª rodada da Série B. Na sexta-feira), o Goiás visita o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 21h30. Já na terça-feira, o Avaí encara o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 19h30.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 2 X 1 GOIÁS
AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Wanderson, Eduardo Brock e DG (Raylan); João Vitor (Anderson Jesus), Zé Ricardo, JP (Jamerson) e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Hygor) e Cléber (Thayllon). Técnico: Jair Ventura.
GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Gonzales Freitas (Welliton), Rodrigo Andrade (Brayann) e Juninho; Wellington Rato (Benítez), Anselmo Ramon e Pedrinho (Jajá). Técnico: Vagner Mancini.
GOLS - Cléber, aos 16, do primeiro tempo, Marquinhos Gabriel, aos seis, e Welliton, aos 16 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - DG, Jamerson e Marquinho Gabriel (Avaí); Gonzalo Freitas, Juninho e Tadeu (Goiás).
ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).
RENDA - R$ 111.289,00.
PÚBLICO - 6.133 total.
LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).