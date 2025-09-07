Topo

Esporte

Atual ataque do Santos é pior do que do ano do rebaixamento; compare

07/09/2025 07h00

O Santos não está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas alguns números preocupam os torcedores. O ataque, por exemplo, é pior do que o ano da queda.

Mesmo com Neymar no elenco, o Alvinegro Praiano só marcou 20 gols em 21 partidas (vale lembrar que o clube teve o clássico com o Palmeiras adiado). Em 2023, a equipe tinha 21 bolas na rede em 21 compromissos.

Naquela temporada, o Santos terminou o Brasileirão com 39 tentos. Ou seja, uma média de 1,02 gol por jogo. O Peixe foi o terceiro pior ataque da edição, apenas na frente de Cruzeiro (35) e Goiás (36).

Atualmente, o time de Juan Pablo Vojvoda tem o sexto pior sistema ofensivo, empatado com o Fortaleza. Sport (14), Juventude (19), Vitória (19) e Ceará (19) são piores.

O mau desempenho do ataque santista pode ser explicado pela má fase dos centroavantes. Tiquinho Soares não marca desde o da 20 de abril. Deivid Washington, que foi devolvido ao Chelsea, anotou um tento pela última vez em 27 de abril. Já Luca Meirelles foi vendido ao Shakhtar Donetsk sem marcar no profissional.

Para tentar corrigir o problema, a diretoria do Santos contratou Lautaro Díaz, ex-Cruzeiro. O argentino, contudo, também não está em alta.

O artilheiro do Peixe no Brasileirão é Álvaro Barreal. O ponta tem cinco gols.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Memphis, Félix e mais: o raio-x dos convocados do Corinthians na data Fifa

Torcida quer Ferreirinha ao lado de Luciano no ataque do São Paulo

Atual ataque do Santos é pior do que do ano do rebaixamento; compare

Campeão do UFC, Alexander Volkanovski estreia no cinema em filme do jogo Street Fighter

Atacante do Palmeiras, Ramón Sosa acumula quase sete meses de jejum

Palmeiras ostenta atual maior série invicta desta edição do Brasileirão

Saiba como foi a passagem de Adonis Frías, reforço do Santos, pelo León-MEX

São Paulo amarga liderança negativa no Brasileirão; veja qual

Eliminatórias: o que está em jogo para a seleção brasileira na rodada final

Future MMA 15: Ederson Santiago promete "guerra" contra prodígio de 17 anos

Elogiado, gramado da Neo Química Arena recebe cuidados especiais após NFL