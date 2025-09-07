Atual ataque do Santos é pior do que do ano do rebaixamento; compare

O Santos não está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas alguns números preocupam os torcedores. O ataque, por exemplo, é pior do que o ano da queda.

Mesmo com Neymar no elenco, o Alvinegro Praiano só marcou 20 gols em 21 partidas (vale lembrar que o clube teve o clássico com o Palmeiras adiado). Em 2023, a equipe tinha 21 bolas na rede em 21 compromissos.

Naquela temporada, o Santos terminou o Brasileirão com 39 tentos. Ou seja, uma média de 1,02 gol por jogo. O Peixe foi o terceiro pior ataque da edição, apenas na frente de Cruzeiro (35) e Goiás (36).

Atualmente, o time de Juan Pablo Vojvoda tem o sexto pior sistema ofensivo, empatado com o Fortaleza. Sport (14), Juventude (19), Vitória (19) e Ceará (19) são piores.

O mau desempenho do ataque santista pode ser explicado pela má fase dos centroavantes. Tiquinho Soares não marca desde o da 20 de abril. Deivid Washington, que foi devolvido ao Chelsea, anotou um tento pela última vez em 27 de abril. Já Luca Meirelles foi vendido ao Shakhtar Donetsk sem marcar no profissional.

Para tentar corrigir o problema, a diretoria do Santos contratou Lautaro Díaz, ex-Cruzeiro. O argentino, contudo, também não está em alta.

O artilheiro do Peixe no Brasileirão é Álvaro Barreal. O ponta tem cinco gols.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela