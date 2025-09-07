Atacante do Palmeiras, Ramón Sosa acumula quase sete meses de jejum
O atacante Ramón Sosa, contratado pelo Palmeiras em julho, ainda não balançou as redes com a camisa alviverde. O paraguaio vive um jejum que já dura quase sete meses: seu último gol aconteceu no dia 11 de fevereiro, quando defendia o Nottingham Forest, em partida contra o Exeter City.
Apesar da falta de gols, Sosa tem acumulado boas atuações pelo Verdão. Em 11 jogos disputados até aqui, soma duas assistências e tem se mostrado útil no esquema de Abel Ferreira.
Sosa chegou ao Palmeiras sob certa expectativa, já que foi contratado para compor o ataque palmeirense, como jogador de beirada, como Estêvão, que deixou o Palmeiras rumo ao Chelsea, e Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita, procedimento que o deixará fora da temporada.
O Verdão ocupa a terceira colocação do Brasileirão, atrás de Cruzeiro (44 pontos) e Flamengo (47), mas com a vantagem de ter dois jogos a menos que a equipe mineira e um a menos que os cariocas.
Calendário do Palmeiras
Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)
Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)