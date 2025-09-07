Arrascaeta poupado e Varela com pubalgia: Uruguai libera dupla ao Flamengo

A seleção do Uruguai decidiu liberar antecipadamente Arrascaeta e Varela para o Flamengo nesta Data Fifa.

O que aconteceu

Arrascaeta foi poupado. A preservação do meia já era algo planejado pela comissão técnica de Marcelo Bielsa.

Já o lateral direito apresentou um quadro de pubalgia. Ele será examinado pelo departamento médico rubro-negro. Segundo o clube, o Fla ficou em contato constante com os médicos uruguaios.

O Uruguai garantiu classificação à Copa do Mundo dos EUA com a vitória por 3 a 0 sobre o Peru. A Celeste agora visita o Chile, na próxima terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias.

Veja a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guillermo Varela e Giorgian De Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação de seu país à Copa do Mundo FIFA 2026.

O lateral-direito Varela apresentou quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser avaliado pelo departamento médico rubro-negro. Ao longo dos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, do Flamengo, manteve contato constante com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol.

O meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida desta Data FIFA pelo Uruguai, também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do departamento médico da seleção uruguaia de futebol com o clube".