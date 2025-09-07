Topo

Esporte

Árbitro anula gol de pênalti da Chapecoense por agressão durante cobrança

Gabriel Inocêncio, da Chapecoense, agride Felipinho, do Criciúma, durante cobrança de pênalti e é expulso - Reprodução/ESPN
Gabriel Inocêncio, da Chapecoense, agride Felipinho, do Criciúma, durante cobrança de pênalti e é expulso Imagem: Reprodução/ESPN
do UOL

Colaboração para o UOL

07/09/2025 18h41

A Chapecoense foi derrotada pelo Criciúma neste domingo por 2 a 0, pela Série B. Durante o jogo, a Chape marcou um gol de pênalti, que acabou anulado por agressão realizada na jogada.

O que aconteceu

Na reta final da primeira etapa, quando o Tigre já vencia por dois gols, a equipe visitante conquistou a chance de diminuir o placar após Marcinho sofrer a penalidade. Se convertesse, o elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo teria o segundo tempo completo para buscar o empate.

Walter Clar converteu, mas o VAR chamou o árbitro Felipe de Lima para revisar uma agressão de Gabriel Inocêncio em Felipinho. O lateral do Criciúma esticou o braço para marcar o ala da Chape, que virou o braço e acertou o rosto do rival, logo após a cobrança.

Inocêncio foi expulso e deixou a equipe com um a menos durante toda a segunda etapa - e sem o gol, que aproximaria a Chapecoense do empate.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Ancelotti deve fazer várias alterações na seleção para jogo na Bolívia pelas Eliminatórias

'Tudo errado': Colunistas criticam 'reunião secreta' por SAF no Santos

Martinelli revela cobrança de Ancelotti para Seleção se reerguer

Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Vila Nova x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

'Na Holanda, ele é feliz': Colunistas analisam recorde de Memphis

Alcaraz exalta rivalidade com Sinner: 'Te vejo mais do que minha família'

Duda conquista ouro no salto em altura e iguala recorde de 41 anos

Força do Cruzeiro é boa notícia para futebol feminino, diz Fabíola Andrade

Martinelli diz estar mais experiente e quer jogar na Bolívia para aumentar chances de ir à Copa

Novorizontino x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações