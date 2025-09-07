Árbitro anula gol de pênalti da Chapecoense por agressão durante cobrança
A Chapecoense foi derrotada pelo Criciúma neste domingo por 2 a 0, pela Série B. Durante o jogo, a Chape marcou um gol de pênalti, que acabou anulado por agressão realizada na jogada.
O que aconteceu
Na reta final da primeira etapa, quando o Tigre já vencia por dois gols, a equipe visitante conquistou a chance de diminuir o placar após Marcinho sofrer a penalidade. Se convertesse, o elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo teria o segundo tempo completo para buscar o empate.
Walter Clar converteu, mas o VAR chamou o árbitro Felipe de Lima para revisar uma agressão de Gabriel Inocêncio em Felipinho. O lateral do Criciúma esticou o braço para marcar o ala da Chape, que virou o braço e acertou o rosto do rival, logo após a cobrança.
Inocêncio foi expulso e deixou a equipe com um a menos durante toda a segunda etapa - e sem o gol, que aproximaria a Chapecoense do empate.