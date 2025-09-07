Elogiado, gramado da Neo Química Arena recebe cuidados especiais após NFL

Logo após o final do jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, pela NFL, os trabalhadores da Neo Química Arena deram início ao processo de desmontagem da estrutura e recuperação do gramado para o próximo jogo sediado pelo estádio: Corinthians x Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A Neo Química Arena terá pouco tempo para deixar o campo em boas condições. O confronto entre Corinthians e Athletico-PR está agendado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Cuidados especiais

O gramado do estádio deve receber alguns cuidados especiais nos próximos dias. Além de remover os tufos de grama deixados pela partida da principal liga de futebol norte-americano, haverá também um procedimento para a retirada da tinta usada para demarcar o campo.

A Gazeta Esportiva apurou que, esteticamente, o gramado ainda não estará 100% no duelo decisivo da Copa do Brasil. A qualidade, entretanto, será mantida.

Gramado recebe elogios

A atmosfera da torcida brasileira no jogo entre Chiefs e Chargers e o gramado da Neo Química Arena receberam elogios de Patrick Mahomes, um dos melhores jogadores da liga de futebol norte-americano. O time de Los Angeles venceu a partida por 27 a 21.

"Achei que (o gramado) estava bom. Os dois times estavam jogando no mesmo campo e não teve muita gente escorregando. Acho que fizeram um ótimo trabalho", disse o quarterback do Chiefs.

Parceria de sucesso

A parceria entre NFL e a Neo Química Arena já se consolidou como um grande sucesso. Este foi o segundo ano consecutivo que o estádio do Corinthians recebeu uma partida da liga em território brasileiro.

Em 2024, a casa alvinegra foi palco do embate entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o primeiro da NFL no Brasil. Os Eagles ganharam o confronto por 34 a 29.