América-RJ, clube presidido por Romário, garante vaga na final da Copa Rio e vai disputar um torneio nacional em 2026

07/09/2025 00h14

O América-RJ venceu o Araruama, neste sábado, pela partida de volta da semifinal da Copa Rio e garantiu vaga na final, no Estádio Giulitte Coutinho. Henrique Evangelista marcou o único gol da partida. Além da classificação, o clube do presidente Romário vai voltar a disputar uma competição nacional pela primeira vez em 15 anos.

Com o resultado, o América-RJ eliminou o Araruama por 1 a 0, na soma dos placares. Agora, a equipe vai enfrentar a Portuguesa-RJ na decisão da Copa Rio. Os dois finalistas ainda garantem presença em uma competição nacional em 2026. O campeão poderá escolher entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o vice fica com a outra vaga.

A última participação do América-RJ em torneio nacional foi em 2010, quando participou justamente da Série D.

As datas das duas partidas da final da Copa Rio ainda não foram definidas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Campanha do América-RJ

Durante a campanha até garantir vaga na final, o América-RJ despachou o Niteroiense na primeira fase (2 a 0) e o Audax-RJ nas quartas de final (2 a 0). Em seguida, eliminou o Cabofriense (5 a 2) e, neste sábado, passou pelo Araruama (1 a 0).

Por outro lado, para garantir vaga na final da Copa Rio, a Portuguesa eliminou o Maricá, também neste sábado, por 3 a 1 no placar agregado. Antes, a equipe passou pelo Resende (3 a 2) e Bangu (6 a 5 nos pênaltis).

