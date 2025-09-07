Topo

América-MG leva empate do Operário-PR e segue na zona do rebaixamento da Série B

07/09/2025 20h27

O América-MG ficou no empate de 1 a 1 com o Operário-PR, neste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte (BH), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Willian Bigode marcou para os mandantes, enquanto Neto Paraíba deixou tudo igual.

Situação na tabela

  • América-MG: 17º colocado da Série B, com 26 pontos

  • Operário-PR: 10º colocado da Série B, com 34 pontos

O jogo

Precisando vencer para sair da zona do rebaixamento, o América-MG abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Willian Bigode recebeu cruzamento e testou para o gol.

A alegria dos mandantes, porém, durou pouco. Aos 32, o Operário-PR empatou, com Neto Paraíba, aproveitando o rebote da defesa adversária.

Próximos jogos

  • Paysandu x América-MG (26ª rodada da Série B)

    Data e horário: 13 de setembro (sábado), às 16h (de Brasília)

    Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA)

  • Operário x Cuiabá (26ª rodada da Série B)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

