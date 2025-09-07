América-MG empata com o Operário-PR em casa e segue na zona de rebaixamento da Série B

Com gols no primeiro tempo, América-MG e Operário-PR ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Willian Bigode abriu o placar para o time mineiro, enquanto Neto Paraíba deixou tudo igual. A partida, válida pela 25ª rodada, foi realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O resultado é bem ruim para o América, que vinha de vitória diante do Avaí, por 2 a 0, e buscava consolidar a reação após nove jogos sem vencer. Com 26 pontos, perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento (Z-4) e aparece em 17º lugar. O Botafogo, 16º colocado, tem 28 pontos.

O Operário, apesar de não ter vencido, está invicto há quatro jogos, agora com duas vitórias e dois empates. Entretanto, com 34 pontos, está na zona intermediária da tabela, com distância considerável para o G-4, fechado pela Chapecoense, com 41.

Logo nos primeiros minutos, o América quase abriu o placar. Stênio roubou a bola no ataque e chutou cruzado, mas Elias salvou o Operário com bela defesa. Depois, Stênio apareceu de novo para cruzar rasteiro. Willian Bigode se jogou para completar, mas não conseguiu desviar. O Operário tentou responder com chute cruzado de Rodrigo Rodrigues, mas sem tanto perigo.

Aos 20 minutos, o América conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar com Willian Bigode. Após cruzamento na área, ele subiu alto para cabecear no cantinho, sem chance para Elias.

A vantagem, porém, não durou muito tempo, pois o Operário empatou aos 32 minutos. Após jogada de Rodrigo Rodrigues na grande área, a defesa cortou mal e a bola sobrou para Neto Paraíba, que chutou muito forte para deixar tudo igual. O América ainda teve algumas chegadas, principalmente com Stênio, mas o empate permaneceu para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time mineiro quase voltou à frente do placar em chute de Elizari, mas Elias fez grande defesa à queima-roupa, em dois tempos. Depois, Arthur Sousa tentou completar cruzamento de letra, mas a bola bateu no marcador.

O jogo passou a ficar truncado e com menos chances de gol. O Operário, depois de algum tempo, conseguiu levar perigo com chute de Neto Paraíba, mas Gustavo fez defesa importante. Apesar de mais algumas chegadas de ambos os lados, o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana pela 26ª rodada. No sábado, às 16h, o América visita o Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém (PA). No domingo, às 16h, é a vez do Operário receber o Cuiabá no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 OPERÁRIO-PR

AMÉRICA - Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho (Dalbert); Felipe Amaral (Miquéias), Elizari (Titi Ortíz) e Kauã Diniz; Arthur Sousa, Willian Bigode (David da Hora) e Stênio (Rafa Silva). Técnico: Alberto Valentim.

OPERÁRIO - Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano (Jefferson); Índio, Zuluaga (Kleiton), Neto Paraíba (André) e Boschilia; Ademilson (Vitor Pernambuco) e Rodrigo Rodrigues (Vinicius Mingotti). Técnico: Alex de Souza.

GOLS - Willian Bigode, aos 20, e Neto Paraíba, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Stênio e Miquéias (América).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 19.630,00.

PÚBLICO - 2.764 torcedores.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).