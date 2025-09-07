Alemanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
A Alemanha busca a recuperação no grupo A das Eliminatórias Europeias neste domingo. Os alemães recebem a Irlanda do Norte, às 15h45 (de Brasília), em Colônia.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Sportv e Disney+.
Como chegam os times?
A Alemanha vem de uma derrota por 2 a 0 para a Eslováquia. Por isso, o time se encontra em último lugar na tabela do Grupo A.
Por outro lado, a Irlanda do norte venceu seu duelo contra o Luxemburgo por 3 a 1, assumindo a liderança do grupo.
Posições na tabela
Alemanha - 0 ponto em 1 jogo - 4º lugar do grupo A
Irlanda do Norte - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar do grupo A
Histórico de confronto
As seleções se enfrentaram sete vezes na história, com a Alemanha mostrando clara superioridade vencendo todos os duelos.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
21/06/2016: Alemanha 1 x 0 Irlanda do Norte (Euro)
11/10/2016: Alemanha 2 x 0 Irlanda do Norte (Eliminatórias)
05/10/2017: Alemanha 3 x 1 Irlanda do Norte (Eliminatórias)
09/09/2019: Alemanha 2 x 0 Irlanda do Norte (Classificação da Euro)
19/11/2019: Alemanha 6 x 1 Irlanda do Norte (Classificação da Euro)
Prováveis escalações
Alemanha: Baumann; Raum, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kimmich, Bruto; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade
Técnico: Julian Nagelsmann
Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid
Técnico: Michael O'Neill
Próximo jogo Irlanda do Norte
Irlanda do Norte x Eslováquia | Eliminatórias
Data e horário: 10 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Próximo jogo Alemanha
Alemanha x Luxemburgo | Eliminatórias
Data e horário: 10 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
FICHA TÉCNICA
ALEMANHA X IRLANDA DO NORTE
Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (Alemanha)
Data: 07 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Arbitragem: Espen Eskas (NOR)
Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Anders Olav Dale (NOR
VAR: Marco di Bello (ITA)