Alemanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

07/09/2025 08h00

A Alemanha busca a recuperação no grupo A das Eliminatórias Europeias neste domingo. Os alemães recebem a Irlanda do Norte, às 15h45 (de Brasília), em Colônia.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Sportv e Disney+.

Como chegam os times?

A Alemanha vem de uma derrota por 2 a 0 para a Eslováquia. Por isso, o time se encontra em último lugar na tabela do Grupo A.

Por outro lado, a Irlanda do norte venceu seu duelo contra o Luxemburgo por 3 a 1, assumindo a liderança do grupo.

Posições na tabela

Alemanha - 0 ponto em 1 jogo - 4º lugar do grupo A

Irlanda do Norte - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar do grupo A

Histórico de confronto

As seleções se enfrentaram sete vezes na história, com a Alemanha mostrando clara superioridade vencendo todos os duelos.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

21/06/2016: Alemanha 1 x 0 Irlanda do Norte (Euro)

11/10/2016: Alemanha 2 x 0 Irlanda do Norte (Eliminatórias)

05/10/2017: Alemanha 3 x 1 Irlanda do Norte (Eliminatórias)

09/09/2019: Alemanha 2 x 0 Irlanda do Norte (Classificação da Euro)

19/11/2019: Alemanha 6 x 1 Irlanda do Norte (Classificação da Euro)

Prováveis escalações

Alemanha: Baumann; Raum, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kimmich, Bruto; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Técnico: Julian Nagelsmann

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

Técnico: Michael O'Neill

Próximo jogo Irlanda do Norte

Irlanda do Norte x Eslováquia | Eliminatórias

Data e horário: 10 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Próximo jogo Alemanha

Alemanha x Luxemburgo | Eliminatórias

Data e horário: 10 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

FICHA TÉCNICA

ALEMANHA X IRLANDA DO NORTE

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (Alemanha)

Data: 07 de setembro de 2025 (Domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Arbitragem: Espen Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Anders Olav Dale (NOR

VAR: Marco di Bello (ITA)

