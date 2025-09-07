Alcaraz destrona Sinner, fatura o US Open e volta a ser número 1 do mundo

Há menos de dois meses, Jannik Sinner derrubou Carlos Alcaraz na final de Wimbledon, onde o espanhol defendia o título. Neste domingo, em Nova York, foi a vez de o italiano ser destronado. Alcaraz fez uma final quase perfeita, aplicou 6/2, 3/6, 6/1 e 6/4 e levantou a taça do US Open, onde o rival foi campeã no ano passado.

O jovem de 22 anos também tira Sinner do posto de número 1 do mundo e voltará ao topo do ranking nesta segunda-feira, quando a ATP atualizar sua lista.

Números extraordinários

Ao conquistar o US Open pela segunda vez (a primeira foi em 2022), Alcaraz alcançou ou deu sequência a várias marcas espetaculares na história do torneio e do tênis.

Carlitos passa a ser apenas o quarto homem da história a ter mais de um título de slam nos três pisos: US Open (quadra dura) em 2022 e 2025, Wimbledon (grama) em 2023 e 2024 e Roland Garros (saibro) em 2024 e 2025. Ele se junta a Novak Djokovic, Mats Wilander e Rafael Nadal nesta lista.

Com 22 anos e 125 dias de idade, Alcaraz é agora o segundo homem mais jovem da Era Aberta a conquistar seis títulos de slams. Ele fica atrás apenas do sueco Bjorn Borg, que levantou sua sexta taça com 22 anos e 32 dias de vida. O terceiro da lista é Rafael Nadal, que chegou a seis conquistas com 22 anos e 243 dias.

Desde abril, Alcaraz soma 46 vitórias e apenas duas derrotas. No período, ele foi campeão em Monte Carlo, Roma, Roland Garros, Queen's e Cincinnati. Suas derrotas vieram nas finais de Barcelona (diante de Holger Rune) e Wimbledon (Sinner).

A vitória deste domingo foi a 12ª seguida de Alcaraz no circuito. Neste mês, ele também foi campeão do Masters 1000 de Cincinnati, o único torneio que disputou após a final de Wimbledon.

Alcaraz também lidera o circuito masculino em 2025 em números de vitórias (61) e títulos (sete).

Nos confrontos diretos com Sinner, Alcaraz ampliou sua vantagem para 10 a 5. O espanhol venceu sete dos últimos oito jogos contra o italiano.

A história da final

O jogo começou com um longo primeiro game, que teve sete minutos e Alcaraz quebrando Sinner após três erros não forçados do italiano. O jogo seguiu nessa ao longo do primeiro set. O espanhol era incrivelmente sólido e confirmava seu serviço sem problema, enquanto o italiano tinha problemas quando não encaixava seu primeiro saque. Sinner saiu de 0/30 no quinto game, mas no sétimo acabou quebrado outra vez após dois erros não forçados que custaram caro: um backhand para fora, com Alcaraz batido junto à rede, e um voleio errado. Depois disso, o espanhol não tardou a fechar o set: 6/2.

CARLOS ALCARAZ MAGIC AT THE NET pic.twitter.com/wyy94OAqZO -- US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Parecia que o segundo set teria o mesmo rumo quando Sinner precisou enfrentar um break point logo no primeiro game, mas o italiano se salvou. Pouco depois, bastou um game com dois erros de Alcaraz para a história mudar. Com uma boa subida à rede e uma passada de direita, o italiano finalmente quebrou o espanhol e abriu 3/1 no segundo set. Foi só o que ele precisou. Sinner manteve seu serviço até o fim, fez 6/3 e empatou a partida.

O terceiro set foi todo de Alcaraz, que quebrou Sinner logo no segundo game, quando o italiano errou uma direita tentando atacar o espanhol. Carlitos foi pressionado no terceiro game, quando precisou sacar em 0/30, mas fez um smash espetacular do fundo de quadra, disparou um ace e se salvou. Foi a única chance de Sinner na parcial. Alcaraz voltou a quebrá-lo no quarto game, abriu 4/0 e fechou o set pouco depois: 6/1.

AGITA ESA VARITA, ALCARAZ pic.twitter.com/FCVz15juyx -- US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Alcaraz teve dois break points no primeiro game do quarto set, mas Sinner jogou pontos perfeitos para se salvar. Ainda assim, o espanhol continuava melhor em quadra, e o golpe de misericórdia não demorou. No quinto game, após vencer uma bela disputa junto à rede, Alcaraz viu Sinner cometer uma dupla falta e teve outro break point. O italiano, então, arriscou ao atacar com uma direita, mas mandou a bola para fora. Carlitos teve 3/2 e uma quebra de vantagem, e não abriu sequer uma fresta para uma reação de Sinner.