Topo

Esporte

Zagueiro deixou City após palavras de Guardiola: 'não gostei de ouvir isso'

Pep Guardiola agora tem cinco zagueiros para a temporada - REUTERS/Lee Smith
Pep Guardiola agora tem cinco zagueiros para a temporada Imagem: REUTERS/Lee Smith
do UOL

Colaboração para o UOL

06/09/2025 08h46

O zagueiro Manuel Akanji explicou os motivos que o fizeram deixar o Manchester City de forma inesperada. Ele jogará esta temporada pela Inter de Milão, por empréstimo.

O que aconteceu

Akanji revelou o sincero depoimento de Guardiola sobre a forte concorrência na posição. "Ele deixou claro para os seis zagueiros que dois jogariam e dois ficariam no banco. E que seria difícil para os outros. Não gostei de ouvir isso, porque sempre espero estar em campo", disse em coletiva na Inter de Milão, sem esclarecer se o técnico havia indicado que ele não seria titular.

O zagueiro foi direto ao ser questionado por que deixou de ser titular absoluto na reta final da temporada passada. "Você terá que perguntar a ele", disse, referindo-se ao técnico espanhol. Akanki disputou 40 das 61 partidas do City na última temporada, sendo cinco como reserva.

O suíço de 30 anos fechou seu empréstimo ao clube italiano no final da janela de transferências. O acordo inclui um custo de empréstimo de um milhão de euros e uma opção de compra de 15 milhões, que pode se tornar obrigatória caso certos objetivos sejam cumpridos.

Akanji não descarta voltar. Apesar do impasse com Guardiola, o zagueiro mantém contrato com o City até a metade de 2027 e pode voltar a encontrar o treinador, que tem vínculo com o clube inglês pelo mesmo período.

Gabriel Jesus (Arsenal) e Manuel Akanji (Manchester City) disputam bola em jogo do Campeonato Inglês - Michael Regan/Getty Images - Michael Regan/Getty Images
Gabriel Jesus (Arsenal) e Manuel Akanji (Manchester City) disputam bola em jogo do Campeonato Inglês
Imagem: Michael Regan/Getty Images

Sem Akanji, o Manchester City joga a temporada 2025/26 com cinco zagueiros: Gvardiol, Rúben Dias, Khusanov, John Stones e Aké. O ex-palmeirense Vitor Reis, que pertence aos Citizens, deixou o elenco e foi emprestado para o Girona.

