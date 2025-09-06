Zagueiro deixou City após palavras de Guardiola: 'não gostei de ouvir isso'
O zagueiro Manuel Akanji explicou os motivos que o fizeram deixar o Manchester City de forma inesperada. Ele jogará esta temporada pela Inter de Milão, por empréstimo.
O que aconteceu
Akanji revelou o sincero depoimento de Guardiola sobre a forte concorrência na posição. "Ele deixou claro para os seis zagueiros que dois jogariam e dois ficariam no banco. E que seria difícil para os outros. Não gostei de ouvir isso, porque sempre espero estar em campo", disse em coletiva na Inter de Milão, sem esclarecer se o técnico havia indicado que ele não seria titular.
O zagueiro foi direto ao ser questionado por que deixou de ser titular absoluto na reta final da temporada passada. "Você terá que perguntar a ele", disse, referindo-se ao técnico espanhol. Akanki disputou 40 das 61 partidas do City na última temporada, sendo cinco como reserva.
O suíço de 30 anos fechou seu empréstimo ao clube italiano no final da janela de transferências. O acordo inclui um custo de empréstimo de um milhão de euros e uma opção de compra de 15 milhões, que pode se tornar obrigatória caso certos objetivos sejam cumpridos.
Akanji não descarta voltar. Apesar do impasse com Guardiola, o zagueiro mantém contrato com o City até a metade de 2027 e pode voltar a encontrar o treinador, que tem vínculo com o clube inglês pelo mesmo período.
Sem Akanji, o Manchester City joga a temporada 2025/26 com cinco zagueiros: Gvardiol, Rúben Dias, Khusanov, John Stones e Aké. O ex-palmeirense Vitor Reis, que pertence aos Citizens, deixou o elenco e foi emprestado para o Girona.