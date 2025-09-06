XV de Piracicaba bate Oeste e sai em vantagem nas quartas da Copa Paulista
Na tarde deste sábado, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista, o XV de Piracicaba visitou o Oeste no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti e venceu por 1 a 0. Léo Santos foi quem balançou as redes para a equipe visitante.
Com o triunfo, o XV de Piracicaba leva vantagem de um gol no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto à semifinal da competição. Em caso de derrota por um tento, a decisão vai para os pênaltis.
As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h (de Brasília), no Barão de Serra Negra, em Piracicaba.
O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo XV de Piracicaba, aos 43 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque, Léo Santos recebeu recebeu lançamento na área e arrematou firme de canhota para marcar.