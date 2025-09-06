Volante ou meia? Conheça características e veja onde Victor Hugo pode jogar no Santos

Reforço do Santos para o restante da temporada, Victor Hugo apresentou as suas características para a torcida. O jogador de 21 anos deixou clara a sua preferência por atuar um pouco mais avançado, como segundo volante ou meia-armador.

"Faço as duas funções. Acredito que estou pronto para onde o professor precisar. 8 ou 10 já joguei bastante. Sei fazer bem as duas. Onde precisar vou estar disponível", começou.

"Eu posso fazer todas as funções de meio de campo, tanto na defesa, quanto no ataque. Gosto de tocar na bola, participar, fazer o jogo andar e também chegar na área e fazer gol. Minha principal característica é construir e chegar no ataque para finalizar", acrescentou.

Victor Hugo ainda revelou que teve poucas experiências como primeiro volante, mas declarou que pode exercer a função caso o técnico Juan Pablo Vojvoda necessite.

"Não fiz muito primeiro volante, treinei mais na base. É uma função que ainda não joguei, talvez só no segundo tempo algumas vezes . Posso ajudar se precisar, caso o professor queira. Mas fiz pouco. Fiz mais 8 e 10", pontuou.

Elemento surpresa

No Santos, aliás, o mei0-campista quer recuperar um pouco o seu faro de gol. O garoto mostrou ter saudades da época em que pisava mais na área para finalizar. No profissional, o ano em que o atleta mais estufou as redes foi em 2022, com quatro tentos.

"Na base eu sempre fui o camisa 10, fazendo gol e dando assistência. Mas acredito que até o futebol perdeu um pouco esse camisa 10. Os times jogam com dois 8, com um indo mais e outro ficando. Foi adaptação ao futebol. Comecei a virar mais 8 no profissional", disse.

"As minhas características são de um 10, mas posso fazer um 8 bem feito. Quero recuperar essa minha chegada ofensiva, fazer mais gols. Acho que aqui vou conseguir colocar isso em prática", completou.

Amadurecimento europeu

Na última temporada, Victor Hugo estava emprestado ao Göztepe, da Turquia. Foram 35 partidas pela equipe, sendo 12 como titular, e três gols. O meio-campista viu a experiência com bons olhos.

"Evolui a parte defensiva na Turquia. Lá é muito duelo, força física. Eu tinha isso, mas não tanto. Na Turquia eu peguei mais isso, evolui fisicamente, melhorar a parte defensiva, ganharam duelos. Minha principal evolução lá fora foi a parte física, dinâmica, ganhar mais duelos. Acho que isso foi que mais evolui", analisou.

Somando suas passagens por Flamengo e Göztepe, Victor Hugo coleciona 136 jogos, nove gols, seis assistências, 17 grandes chances criadas, 73 passes decisivos, 83% acerto no passe, 372 duelos ganhos e 103 dribles certos (61%), segundo números do Sofascore.

O meio-campista chega ao Santos por empréstimo do Rubro-Negro. O contrato é até 31 de julho de 2026. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª classificação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.