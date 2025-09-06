Pai de Bortoleto lembra vitória heroica em Monza que mudou rumos do piloto

A Fórmula 1 está na Itália neste final de semana para o GP de Monza, e o brasileiro Gabriel Bortoleto revisita uma pista que foi muito especial em sua trajetória rumo à categoria máxima do automobilismo.

Ainda em 2024, Gabriel disputava a Fórmula 2 e brigava pela liderança do campeonato com Isack Hadjar. Na classificação para o GP de Monza, Bortoleto errou, parou na brita e largou da última posição, podendo ver o rival francês disparar na ponta.

No entanto, o brasileiro fez uma corrida de recuperação perfeita e conquistou a vitória, entrando de vez no radar da Fórmula 1 e, futuramente, assinando com a Sauber para a atual temporada.

Em entrevista ao Pole Position, programa do Canal UOL, Lincoln Oliveira, CEO da Stock Car e pai de Bortoleto, relembrou como foi aquele momento de tensão inicial, mas que depois se tornou euforia.

Quando ele teve o problema na classificação, a gente saiu para jantar e ele estava destruído, dizendo que tinha jogado fora o campeonato por culpa dele. Mas foi engraçado que durante o jantar alguém disse para ele que, uma vez, um piloto largou de penúltimo e chegou em segundo, dando um apoio e dizendo que tudo poderia acontecer.

Lincoln Oliveira, pai de Gabriel Bortoleto

Lincoln também tentou aliviar a pressão sob o jovem piloto, tirando o peso da corrida e aconselhando-o a se divertir durante a prova.

Eu lembrei o Gabriel da época que ele ainda estava no kart, e a equipe dele tinha um problema de motor, então ele sempre largava atrás, mas vinha costurando todo mundo. Então eu falei para ele se divertir, fazer essa corrida em Monza do mesmo jeito que ele fazia no kart, passando e se arriscando mais. E ele foi fazendo e ficando cada vez melhor, até chegar em primeiro e ganhar a corrida.

Lincoln Oliveira, pai de Gabriel Bortoleto

A Sauber tem demonstrado melhor rendimento nas últimas provas, com Bortoleto e seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, aparecendo mais frequentemente na zona de pontuação.

Após um GP da Holanda no qual não teve o resultado esperado, terminando em 17º, Bortoleto tentará recuperar a boa forma na Itália.

"Monza tem uma história muito bacana e a gente espera fazer uma corrida muito legal lá. Às vezes, acontece algo ruim antes, mas é para todo mundo prestar atenção. Quem sabe vem a melhor estratégia e o Gabriel é rápido nessa pista, podendo ter um bom desempenho", finalizou o pai do piloto.

O Grande Prêmio de Monza tem largada marcada às 10h (de Brasília) deste domingo.

