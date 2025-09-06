Topo

Esporte

Vitinho destaca semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti: "O lado do ser humano é importante'

Rio

06/09/2025 18h00

O lateral-direito Vitinho aproveitou a oportunidade de trabalhar com Carlo Ancelotti na seleção e com Davide Ancelotti mo Botafogo para fazer uma análise do estilo de trabalho de pai e filho, em entrevista para a CBF TV.

"Já me falaram que o lado do ser humano para ele é muito importante. E para o Davide também, é um cara que se preocupa com o lado do ser humano assim, de como uma pessoa é. Acho que tem essa semelhança entre os dois. Trabalhar com o Ancelotti ele é um dos maiores treinadores do mundo, treinou o maior time do mundo e foi campeão dos maiores campeonatos do mundo", disse Vitinho.

Aos 25 anos, o jogador não escondeu a alegria de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção principal, após passagens pelo selecionado sub-17 e sub-20.

"É muito gratificante. Já tenho passagem pelas seleções de base e desde pequeno o grande objetivo era chegar na seleção principal. É um sonho que está sendo realizado. Mostra que venho trabalhando, que estou no caminho certo, porque não é fácil jogar na seleção brasileira, com os grandes jogadores que tem. Todo dia nasce e aparece um fenômeno", afirmou o defensor.

"Poder participar disso não tem preço, é único. Só quem participa sabe o quão maravilhoso é. Então estou muito feliz por mim, pela minha família e por todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor", completou o mineiro de Belo Horizonte.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

UFC Paris: Algoz de Magomed Ankalaev é nocauteado e anuncia aposentadoria

Vitinho destaca semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti: "O lado do ser humano é importante'

São Paulo abre venda de ingressos para decisão contra LDU

Melhor do mundo, Rodri 'ignora' brasileiros e elege favoritos a sucedê-lo

Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem Ferroviária pelo Paulista

SP Open terá duelo brasileiro na 1ª rodada; Bia Haddad terá adversária do qualifying

John Textor rebate provação de torcedores do Botafogo: "Loucura esses comentários"

Bolinha estreia com bela atuação e vitória sobre americano no Mundial de Boxe em Liverpool

Palmeiras vence o Sevilla e avança à semifinal do Mundial de Clubes sub-17

XV de Piracicaba bate Oeste e sai em vantagem nas quartas da Copa Paulista

Presidente do Corinthians presenteia donos de Chiefs e Charges, da NFL