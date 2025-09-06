Vitinho vê semelhanças entre Ancelotti e filho Davide, técnico do Botafogo

Topo

Lateral direito do Botafogo, Vitinho está na seleção brasileira pela primeira vez - Rafael Ribeiro / CBF
06/09/2025 15h14

O lateral direito Vitinho, do Botafogo, vive sua primeira chance com a camisa da Seleção Brasileira. O atleta de 26 anos comemorou a oportunidade de participar das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta Data Fifa.

"É muito gratificante. Já tenho passagens pela Seleção de base, desde pequeno o grande objetivo era chegar na Seleção principal. É minha primeira vez, um sonho sendo realizado. Isso mostra que estou no caminho certo. Não é fácil jogar aqui, fico feliz de poder participar da preparação para a Copa. Não tem preço", disse o jogador em entrevista à CBF TV.

"Espero mostrar o que venho fazendo no Botafogo. Foi o que me trouxe para cá. Eu estou bem à vontade, sinto que consigo expressar o que preciso fazer. Venho com a cabeça tranquila", acrescentou.

Crescimento no Botafogo

Vitinho falou sobre o seu crescimento com a camisa do Botafogo. Contratado pelo clube no ano passado, ele tornou-se peça imprescindível da equipe carioca e teve participação decisiva nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro, no ano passado.

"De cinco anos para cá, vivi muitas fases. O último ano foi o mais vitorioso. Eu vim para o Botafogo com a intenção de ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, jogar bem e ter a minha chance aqui. Foi o que aconteceu. Um ano maravilhoso para mim. Sou muito grato à torcida, ao clube, se estou aqui hoje é por causa deles", comentou.

Semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti

O lateral está tendo sua primeira experiência sob comando de Carlo Ancelotti, mas já está habituado aos métodos do filho do técnico da Seleção, Davide Ancelotti, que atualmente dirige o Botafogo. O atleta comparou os dois e apontou uma semelhança entre eles.

"O Davide é um cara que se preocupa com o lado ser-humano. Tem essa semelhança entre os dois. O Ancelotti é um dos maiores treinadores do mundo, venho para aprender e melhorar. Estou treinando com os melhores, espero render o máximo", disse.

Próximo jogo da Seleção

A Seleção Brasileira se prepara para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O time de Ancelotti enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Já classificada ao próximo Mundial, a Amarelinha vem de vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e está no segundo lugar da tabela de classificação, com 28 pontos.

