Victor Hugo tenta acabar com "maldição" da camisa 29 no Santos

Mirando se reerguer na temporada, o Santos investiu no mercado e buscou alguns reforços, como Victor Hugo. O meio-campista está animado com a oportunidade, mas terá que acabar com uma "maldição". O jogador de 21 anos será camisa 29.

O número não traz boas memórias aos torcedores santistas. Ninguém que usou a camisa recentemente se deu bem.

O último a usar foi Leo Godoy. O lateral direito foi contratado no começo do ano, por empréstimo do Athletico-PR, e nunca caiu nas graças da torcida. Após 18 partidas, foi devolvido ao time paranaense e negociado com o Independiente-ARG.

Antes do argentino, a 29 também foi de Rodrigo Ferreira, outro lateral direito que não deixou saudade na Vila Belmiro. Camacho também usou o número. O volante até ficou por um bom tempo no clube, mas não traz boas memórias aos alvinegros.

O último jogador a se destacar com a numeração escolhida por Victor Hugo foi Thiago Maia. O volante subiu das categorias de base e, com a 29, se tornou peça importante do Santos entre 2014 e 2017, quando foi vendido ao Lille, da França.

Agora, portanto, Victor Hugo espera acabar com essa "maldição" e se firmar no novo time com a camisa 29. A estreia do garoto deve ser contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato é até 31 de julho de 2026. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Oficialmente apresentado. Pra cima deles, Victor Hugo! ? pic.twitter.com/813N3pJ8Wq ? Santos FC (@SantosFC) September 5, 2025

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª classificação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.