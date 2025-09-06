Topo

Verstappen supera Norris no fim e larga na pole no GP da Itália de F-1; Bortoleto é 7º

06/09/2025 12h19

O "mar vermelho" da torcida italiana não foi suficiente para empurrar a anfitriã Ferrari, em Monza, e Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido no treino de classificação neste sábado. Ele vai liderar o grid de largada do GP da Itália de Fórmula 1, neste domingo, à frente das McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri.

Gabriel Bortoleto chegou ao Q3 pela quarta vez em sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo e vai largar na 7ª posição após mostrar maturidade e se destacar nas três sessões do treino com a Sauber com um ritmo forte. Ele chegou em 8º, mas sairá em 7º após punição a Lewis Hamilton, que perdeu cinco postos no grid, igualando sua melhor posição, na Hungria.

Logo no início do Q1, o brasileiro teve a sensação de liderar a tabela por alguns segundos, com 1min20s349, mas logo foi superado pelo companheiro Hülkenberg. Empurrado pela torcida italiana, a Ferrari tomou a liderança com Leclerc e Hamilton, mas a alegria durou até a McLaren ir à pista - Norris e Piastri assumiram o primeiro e segundo postos, respectivamente.

Bortoleto, em sua segunda tentativa, assumiu o quinto lugar, atrás de George Russell, o novo líder, Norris, Sainz e Alonso. O tempo foi o suficiente para mantê-lo em 7º lugar na sessão inicial. Russell, em 1min19s414, foi o mais rápido, seguido por Verstappen, Norris e Tsunoda. Destaque na última etapa, na Holanda, alcançando o pódio em 3º lugar, Isack Hadjar desta vez caiu ainda no Q1, ao lado de Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson.

No Q2, Verstappen fez ótima volta e cravou 1min19s140, o melhor tempo da pista no fim de semana até o término da sessão, seguido por Antonelli e Piastri. Bortoleto também manteve o embalo e cruzou a linha em terceiro, a 0s183 do tetracampeão e atrás de Russell - terminou em 7º, avançando ao Q3. Bearman, Hülkenberg, Sainz, Albon e Ocon foram eliminados.

A parcial que definiu as primeiras posições no grid em Monza começou acirrada. Verstappen completou a primeira volta rápida abaixo de 1min19 e tomou a dianteira com 1min18s923, à frente de Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell e Bortoleto, então na sexta posição, à frente de Norris.

Na reta final do Q3, com o cronômetro zerado, Norris assumiu a liderança, mas Verstappen cravou 1min18s792, o recorde da pista, superando o tempo de Hamilton em 2020, e retomou a ponta, garantindo a pole position para a Red Bull. Bortoleto foi o 8º, mas sairá em 7º por punição ao heptacampeão da Ferrari.

O GP da Itália, a 16ª etapa da temporada, será disputado a partir das 10h (horário de Brasília) deste domingo.

Confira o resultado do treino de classificação do GP da Itália:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min18s792

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min18s869

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min18s982

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min19s007

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min19s157

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min19s200

7º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min19s390

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s424

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min19s519

10º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min19s124*

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min19s446

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min19s498

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min19s528

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min19s583

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min19s707

16º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min19s917

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s948

18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min19s992

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min20s103

20º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min20s279

*punido com a perda de 5 posições

