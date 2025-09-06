Verstappen bate recorde e conquista a pole em Monza

Por Alan Baldwin

MONZA, ITÁLIA (Reuters) - Max Verstappen quebrou o recorde de volta mais rápida em Monza neste sábado e colocou a Red Bull na pole position para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, superando Lando Norris, da McLaren, que parecia prestes a conquistar o primeiro lugar no grid pelo segundo ano consecutivo.

Norris foi o mais rápido em sua última volta, mas o atual campeão Verstappen garantiu a pole ao cruzar a linha em um minuto e 18,792 segundos, 0,077 mais rápido que o melhor tempo do britânico.

Esta foi a 45ª pole da carreira de Verstappen, a quinta da temporada e a primeira desde Silverstone, em julho.

O recorde anterior da pista de 1:18.887 no "Templo da Velocidade" foi estabelecido pelo sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, em uma Mercedes, quando conquistou a pole em 2020.

O líder do campeonato australiano da McLaren, Oscar Piastri, se classificou em terceiro, com Charles Leclerc, da Ferrari -- vencedor do ano passado -- completando a segunda fila e o companheiro de equipe Hamilton sendo o quinto mais rápido, mas com uma queda de cinco posições no grid.

Isso significa que George Russell largará em quinto para a Mercedes, com o estreante italiano Kimi Antonelli ao seu lado na terceira fila para sua segunda corrida em casa na temporada.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, subirá para sétimo, e o piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, será o oitavo, com Yuki Tsunoda, da Red Bull, em nono.

Isack Hadjar, que conquistou seu primeiro pódio na F1 com o terceiro lugar para a Racing Bulls em Zandvoort no último domingo, não conseguiu passar pela fase de abertura e largará em 16º.

O companheiro de equipe Liam Lawson se classificou em último, enquanto Franco Colapinto e Pierre Gasly, da Alpine, ficaram em 18º e 19º, respectivamente, e Lance Stroll, da Aston Martin, em 17º.

(Reportagem de Alan Baldwin)