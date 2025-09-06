Vasco busca destino para jogadores fora dos planos de Diniz

Topo

O Vasco foi ao mercado e trouxe reforços nesta janela de transferências. O foco é na recuperação no Campeonato Brasileiro e o avanço na Copa do Brasil.

Por outro lado, a diretoria ainda tenta negociar alguns jogadores que estão fora dos planos do técnico Fernando Diniz. O objetivo é diminuir a folha salarial do elenco.


Os principais nomes são o zagueiro Maurício Lemos e os atacantes Jean David e Lóide Augusto. Todos têm salários considerados altos.

Dos três, só Jean já estava no Vasco antes desta temporada. O chileno nunca conseguiu sequência com a camisa cruzmaltina, mas recusou as propostas que chegaram ao clube carioca.

Já Lemos e Lóide chegaram em 2025. Ambos eram vistos como titulares, mas decepcionaram e estão no fim da fila do elenco.

