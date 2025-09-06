Único brasileiro a vencer no UFC Paris recebe bônus de R$ 270 mil
Único brasileiro a sair vencedor do seu combate no UFC Paris, neste sábado (6), Kauê Fernandes foi premiado com um dos bônus de 'Performance da Noite' do evento. Com isso, o peso-leve (70 kg) da equipe 'Nova União' deixa a capital francesa com a quantia de 50 mil dólares extras (cerca de R$ 270 mil) na sua conta bancária.
Primeiro representante do 'Esquadrão Brasileiro' a entrar em ação neste sábado, Kauê superou o inglês Harry 'Houdini' Hardwick por nocaute técnico, no card preliminar do UFC Paris. Na sequência do evento, outros três atletas tupiniquins se apresentaram - Brendson Ribeiro, Maurício Ruffy e Caio Borralho - porém, todos saíram derrotados dos seus respectivos combates.
Demais ganhadores
Outros três lutadores receberam o bônus de 'Performance da Noite' e, consequentemente, 50 mil dólares extras. Algoz de Maurício Ruffy no 'co-main event' do show, o atleta da casa Benoit Saint Denis foi um deles. O top 15 do peso-leve se destacou com uma atuação impecável que culminou com um triunfo por finalização sobre o rival da equipe 'Fighting Nerds'.
Quem também deixou a 'Accor Arena' com R$ 270 mil a mais na conta bancária foram Mason Jones e Ante Delija, que derrotaram Bolaji Oki e Marcin Tybura por nocaute, respectivamente. Não houve prêmio de 'Luta da Noite' nesta edição promovida pelo Ultimate na capital da França.
Confira os resultados do UFC Paris:
Nassourdine Imavov venceu Caio Borralho por decisão unânime dos juízes;
Benoit Saint Denis venceu Mauricio Ruffy por finalização;
Modestas Bukauskas venceu Paul Craig por nocaute;
Mason Jones venceu Bolaji Oki por nocaute técnico;
Axel Sola venceu Rhys McKee por nocaute técnico;
William Gomis venceu Robert Ruchala por decisão unânime dos juízes;
Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico;
Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute;
Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;
Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;
Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;
Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;
Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.
