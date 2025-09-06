Caio Borralho perde para Nassourdine Imavov e se afasta do title shot

A tarde deste sábado (6) prometia guardar uma virada de chave definitiva para a 'Fighting Nerds'. Porém, o que se viu foi a queda da equipe paulista, que teve uma ascensão meteórica nos últimos anos. Depois da derrota de Maurício Ruffy no 'co-main event' do show na capital francesa, o 'Nerd Original' Caio Borralho acabou superado por Nassourdine Imavov na luta principal do show e se afastou do 'title shot' na divisão dos médios (84 kg).

Com o resultado deste sábado, Borralho perdeu também uma invencibilidade que já durava dez anos, desde 2015, quando foi derrotado por João Carvalho no evento 'Bradar Fight 3', em São Luís (MA), que havia sido seu único revés na carreira até então. No UFC, onde estreou em abril de 2022, o atleta da 'Fighting Nerds' somava sete vitórias consecutivas e já sonhava com a possibilidade de disputar o cinturão até 84 kg da organização.

Atual sétimo colocado no ranking dos pesos-médios do Ultimate, Caio daria um salto significativo na tabela de classificação da categoria caso tivesse superado Nassourdine Imavov, número dois da lista, neste sábado. Por outro lado, o russo naturalizado francês deve ter garantido sua presença na próxima luta pelo título ao somar sua quinta vitória seguida e defender sua posição na corrida pelo 'title shot'.

A luta

A luta principal do UFC Paris começou com muito estudo e respeito de ambas as partes. O russo naturalizado francês, no entanto, pareceu mais confortável na trocação. Round equilibrado e de difícil pontuação.

O segundo assalto começou de forma parecida com o final da primeira etapa, com o brasileiro encontrando dificuldade para achar a distância ideal nos socos e apostando mais nos chutes altos. Enquanto isso, Imavov controlava o centro do octógono e aplicava os melhores golpes, ainda que com pouco volume.

Alertado pelo corner da necessidade de "sujar" a luta, Caio foi para cima logo nos segundos iniciais do terceiro período. O ímpeto do brasileiro, entretanto, durou pouco, já que, rapidamente, Imavov conectou um forte soco que balançou o rival. Depois de um golpe baixo do maranhense, que rendeu uma advertência do árbitro, Borralho teve seu melhor momento na luta até o momento, com duros golpes aplicados no dono da casa, que, posteriormente, acertou uma dedada no olho involuntária no Nerd.

Após um início morno no quarto assalto, os pesos-médios engajaram em uma trocação mais franca a partir da metade do período, com vantagem para Imavov.

Alertado pelo corner da necessidade de um nocaute ou finalização, Borralho partiu para cima do oponente no início do último round. Porém, ao mesmo tempo em que procurava o jogo, o brasileiro acabava abrindo brechas, que eram bem exploradas pelo russo naturalizado francês. Uma nova dedada no olho involuntária aplicada por Nassourdine interrompeu o combate restando pouco mais de dois minutos para o fim. Com o duelo reiniciado, o atleta da Fighting Nerds até tentou, mas não foi capaz de levar perigo ao rival.

Confira os resultados do UFC Paris:

Nassourdine Imavov venceu Caio Borralho por decisão unânime dos juízes;

Benoit Saint Denis venceu Mauricio Ruffy por finalização;

Modestas Bukauskas venceu Paul Craig por nocaute;

Mason Jones venceu Bolaji Oki por nocaute técnico;

Axel Sola venceu Rhys McKee por nocaute técnico;

William Gomis venceu Robert Ruchala por decisão unânime dos juízes;

Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico;

Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute;

Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;

Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;

Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;

Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;

Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.

