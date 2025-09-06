Topo

Esporte

UFC Paris: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota

06/09/2025 15h55

No encerramento do card preliminar do UFC Paris, neste sábado (6), o brasileiro Brendson Ribeiro foi dominado pelo francês Oumar Sy e acabou derrotado por nocaute técnico, ainda no primeiro round, para delírio da torcida local presente na 'Accor Arena'. Com o resultado, o lutador paraense fica em situação delicada na principal organização de MMA do planeta.

Agora, Brendson soma quatro derrotas e apenas duas vitórias desde que estreou no octógono do Ultimate, em fevereiro do ano passado. Sendo assim, a continuidade do meio-pesado (93 kg) tupiniquim no UFC fica sob risco. Por outro lado, o francês Oumar Sy se recuperou da derrota para Alonzo Menifield, sua primeira na carreira, e confirmou seu status como uma das apostas para o futuro da divisão.

A luta

Logo no primeiro minuto, Sy levou facilmente a luta para o solo. Por baixo, Brendson tentava se dedender do ground and pound e arriscar algumas tentativas de finalização. Em uma delas, o brasileiro encaixou uma kimura e conseguiu raspar.

A volta em pé durou pouco, entretanto. Rapidamente, o francês aplicou mais uma queda. Desta vez, Sy foi capaz de avançar para as costas do rival e, com potentes socos no ground and pound, obrigou o árbitro central a decretar o fim da disputa.

Confira os resultados do UFC Paris:

Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico;
Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute;
Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;
Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;
Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;
Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;
Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Fluminense renova contrato do atacante Riquelme

Rigoni treina com elenco, e São Paulo faz coletivo contra o sub-20

Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

UFC Paris: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota

Nathan Fernandes sofre fratura no braço e vira desfalque no Botafogo

Vitinho comenta semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti

Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento'

Vasco busca destino para jogadores fora dos planos de Diniz

Corinthians folga antes de retomar preparação para jogo decisivo da Copa do Brasil

Com Bruno Rodrigues, Palmeiras faz jogo-treino em preparação para a sequência da temporada

Vitinho vê semelhanças entre Ancelotti e filho Davide, técnico do Botafogo