UFC Paris: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota
No encerramento do card preliminar do UFC Paris, neste sábado (6), o brasileiro Brendson Ribeiro foi dominado pelo francês Oumar Sy e acabou derrotado por nocaute técnico, ainda no primeiro round, para delírio da torcida local presente na 'Accor Arena'. Com o resultado, o lutador paraense fica em situação delicada na principal organização de MMA do planeta.
Agora, Brendson soma quatro derrotas e apenas duas vitórias desde que estreou no octógono do Ultimate, em fevereiro do ano passado. Sendo assim, a continuidade do meio-pesado (93 kg) tupiniquim no UFC fica sob risco. Por outro lado, o francês Oumar Sy se recuperou da derrota para Alonzo Menifield, sua primeira na carreira, e confirmou seu status como uma das apostas para o futuro da divisão.
A luta
Logo no primeiro minuto, Sy levou facilmente a luta para o solo. Por baixo, Brendson tentava se dedender do ground and pound e arriscar algumas tentativas de finalização. Em uma delas, o brasileiro encaixou uma kimura e conseguiu raspar.
A volta em pé durou pouco, entretanto. Rapidamente, o francês aplicou mais uma queda. Desta vez, Sy foi capaz de avançar para as costas do rival e, com potentes socos no ground and pound, obrigou o árbitro central a decretar o fim da disputa.
Confira os resultados do UFC Paris:
Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico;
Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute;
Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;
Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;
Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;
Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;
Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.
