UFC Paris: Algoz de Magomed Ankalaev é nocauteado e anuncia aposentadoria
Único lutador a derrotar Magomed Ankalaev, atual campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate, Paul Craig colocou um ponto final na sua carreira neste sábado (6). Em ação pelo card principal do UFC Paris, o lutador escocês foi nocauteado por Modestas Bukauskas no último segundo do primeiro round e, na sequência, anunciou sua aposentadoria do MMA.
Perto de completar 38 anos de idade, Paul Craig deixa o esporte após amargar o pior momento de sua carreira em termos de resultados. Nos últimos oito combates disputados no octógono do Ultimate, o faixa-preta de jiu-jitsu - que ficou conhecido na carreira pelo afiado jogo de chão - sofreu seis derrotas, venceu apenas uma vez e teve uma luta terminando em 'no contest' (sem resultado).
"Neste esporte, os jovens se alimentam dos velhos, e eu sou velho. Obrigado pelas memórias", se desepediu Craig.
Algoz do campeão
Além do jiu-jitsu afiado, Paul Craig fica marcado na história por algumas vitórias marcantes sobre rivais renomados, como o brasileiro Maurício Shogun e Jamahal Hill, ex-campeões da divisão meio-pesado do Ultimate. Porém, o triunfo mais significativo talvez tenha sido diante do russo Magomed Ankalaev, conquistada em março de 2018, sendo, até hoje, o único atleta capaz de derrotar o atual detentor do cinturão até 93 kg do UFC no MMA.
Confira os resultados do UFC Paris:
Modestas Bukauskas venceu Paul Craig por nocaute;
Mason Jones venceu Bolaji Oki por nocaute técnico;
Axel Sola venceu Rhys McKee por nocaute técnico;
William Gomis venceu Robert Ruchala por decisão unânime dos juízes;
Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico;
Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute;
Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;
Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;
Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;
Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;
Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.
