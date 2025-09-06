Topo

Esporte

Turquia vence Japão de virada e aguarda Brasil ou Itália na final do Mundial de vôlei feminino

06/09/2025 08h59

Pela primeira vez na história, a Turquia está na decisão do Mundial de vôlei feminino. Neste sábado, a equipe venceu o Japão de virada por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25, em Bangkok, na Tailândia.

Apesar da tradição no vôlei europeu, com presença nas últimas cinco semifinais continentais, e da conquista da Liga das Nações de 2023, a Turquia nunca havia passado das quartas de final em Mundiais. Agora, a equipe comandada pelo italiano Daniele Santarelli busca um título inédito.

Na decisão, porém, não terá vida fácil. Em reedição da final da Liga das Nações deste ano, Brasil e Itália se enfrentam pela outra semifinal neste sábado, às 9h30 (de Brasília).

Campanha da Turquia

Sorteada no Grupo E, a Turquia fez uma campanha perfeita na primeira fase, vencendo Canadá, Espanha e Bulgária, todas por 3 sets a 0.

Nas oitavas, manteve os 100% de aproveitamento ao derrotar a Eslovênia também por 3 sets a 0. Contra os Estados Unidos, algoz nas quartas de final de 2022, a Turquia teve um jogo duro, mas venceu por 3 sets a 1.

Na semifinal, diante da tradicional seleção japonesa, sofreu no primeiro set, mas impôs sua superioridade nos demais períodos para vencer.

Agora, em uma possível decisão, a Turquia busca a redenção contra qualquer uma das rivais. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, as turcas caíram para a Itália na semifinal e perderam a medalha de bronze para o Brasil.

