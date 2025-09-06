Trump volta aos holofotes esportivos ao comparecer à final do Aberto dos EUA

Por Amy Tennery

NOVA YORK (Reuters) - Donald Trump se tornará o primeiro presidente dos EUA em exercício a comparecer ao Aberto dos EUA em um quarto de século, quando se juntará no domingo a legiões de fãs em Nova York para assistir ao confronto final altamente esperado entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Trump compareceu a vários eventos esportivos para se reunir com seus apoiadores, mas pode não receber as boas-vindas mais calorosas no Aberto dos EUA, na profundamente democrática cidade de Nova York.

Ele já foi um frequentador assíduo do torneio antes de assumir o cargo, e em 2015 foi vaiado por alguns fãs de tênis pouco tempo depois de lançar sua campanha presidencial.

Embora o evento, um parque de diversões para fanáticos por tênis e influenciadores vestidos com roupas de grife, atraia regularmente uma série de personalidades de destaque, o torneio não conta com a presença de um presidente dos EUA em exercício desde que Bill Clinton compareceu em 2000.

Barack e Michelle Obama participaram em 2023, seis anos depois que o presidente democrata deixou o cargo.

O segundo cabeça de chave, Alcaraz, disse que tentaria não pensar em Trump no meio da multidão enquanto tenta conquistar seu sexto título de Grand Slam.

"Não quero ficar nervoso por causa disso", disse o espanhol aos repórteres na sexta-feira, depois de derrotar Novak Djokovic, 24 vezes vencedor de títulos importantes, nas semifinais.

"Mas acho que, sabe, assistindo à partida de tênis, é ótimo para o tênis ter o presidente na final."

(Reportagem de Amy Tennery em Nova York)