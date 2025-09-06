Transmissão ao vivo de Brasil x Itália pelo Mundial de Vôlei: veja onde assistir
Brasil e Itália entram em quadra hoje (06), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pela semifinal do Mundial Feminino de Vôlei.
Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).
O Brasil garantiu vaga nas semifinais depois de uma grande exibição contra a França. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 0 e chega confiante para o próximo desafio.
Na luta pela final, a Seleção terá pela frente a poderosa Itália, que soma 34 jogos de invencibilidade. As duas seleções se encontraram na decisão da última Liga das Nações, quando as italianas levaram a melhor e conquistaram o título.
Brasil x Itália -- Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino
- Data e hora: 6 de setembro, às 9h30 (de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)