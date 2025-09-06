Topo

Transmissão ao vivo de Brasil x Itália pelo Mundial de Vôlei: veja onde assistir

Gabi Guimarães comemora ponto do Brasil sobre a Grécia, na estreia do Mundial feminino de vôlei Imagem: Divulgação/Volleyball World
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

06/09/2025 08h00

Brasil e Itália entram em quadra hoje (06), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pela semifinal do Mundial Feminino de Vôlei.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

O Brasil garantiu vaga nas semifinais depois de uma grande exibição contra a França. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 0 e chega confiante para o próximo desafio.

Na luta pela final, a Seleção terá pela frente a poderosa Itália, que soma 34 jogos de invencibilidade. As duas seleções se encontraram na decisão da última Liga das Nações, quando as italianas levaram a melhor e conquistaram o título.

Brasil x Itália -- Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino

  • Data e hora: 6 de setembro, às 9h30 (de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

