Transmissão ao vivo de Brasil x Itália pelo Mundial de Vôlei: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Brasil e Itália entram em quadra hoje (06), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pela semifinal do Mundial Feminino de Vôlei.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

O Brasil garantiu vaga nas semifinais depois de uma grande exibição contra a França. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 0 e chega confiante para o próximo desafio.

Na luta pela final, a Seleção terá pela frente a poderosa Itália, que soma 34 jogos de invencibilidade. As duas seleções se encontraram na decisão da última Liga das Nações, quando as italianas levaram a melhor e conquistaram o título.

Brasil x Itália -- Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino