Torcida do Palmeiras entende que Andreas Pereira foi a melhor contratação nesta janela de transferências

O Palmeiras fechou a janela de transferências do meio do ano com cinco contratações para o restante da temporada. Entre eles, a torcida do Verdão aponta Andreas Pereira como a contratação de maior destaque.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 77,22% dos torcedores acreditam que o meio-campista é a melhor contratação, enquanto 12,66% votaram no goleiro Carlos Miguel. Empatados (3,8%), ficaram o lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa. Por fim, o lateral-esquerdo Jefté recebeu apenas 2,53% dos votos.

Confira as contratações do Palmeiras

Carlos Miguel:



Ex-Corinthians, o goleiro foi contratado junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e chega para acirrar a disputa na meta Alviverde. O atleta de 26 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, até a metade de 2030. Ainda não fez sua estreia com a camisa do Palmeiras.

Khellven:



Contratado junto ao CSKA, da Rússia, o lateral direito de 24 anos foi contratado para repor as saídas de Mayke e Marcos Rocha. O jogador assinou com o Verdão até junho de 2030. Khellven já disputou cinco jogos pelo clube, sendo titular em três oportunidades.

Jefté:



Aos 21 anos, Jefté deixou o Rangers, da Escócia, para assinar com o Palmeiras até 31 de julho de 2030. Contratado para repor a saída de Vanderlan, o lateral esquerdo já disputou um jogo com a camisa do Alviverde.

Andreas Pereira:



Contratação mais badalada desta janela de transferências, o meia, ex-Flamengo, Manchester United e Fulham, assinou contrato com o Verdão até 31 de dezembro de 2028. O jogador já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e pode fazer sua estreia no dia 13 de setembro, diante do Internacional.

Ramón Sosa:



Primeiro reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, Ramón Sosa estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e assinou até o meio de 2030. O ponta esquerda de 26 anos já disputou 11 jogos com a camisa do Verdão e deu duas assistências.