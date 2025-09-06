Pedretti decide vaga na chave do SP Open neste domingo; Bia Haddad faz treino aberto

Thaísa Pedretti joga por um lugar na chave principal do SP Open neste domingo, a partir das 13 horas (de Brasília), pela rodada final do qualifying no Parque Villa-Lobos. Uma vitória da paulista iguala o WTA 250 em São Paulo com o maior número de tenistas brasileiras na chave de um torneio de elite do tênis feminino.

Pedretti estreou neste sábado e venceu a argentina Victoria Bosio por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, na Quadra Central Maria Esther Bueno. Em busca de sua primeira chave principal de WTA, a paulista vai enfrentar a francesa Yasmine Mansouri. Ela venceu o jogo de abertura da programação na Quadra Maria Esther Bueno contra a jovem brasileira Ana Cruz por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

"Estou muito feliz com a vitória, mas eu quero muito mais ainda. Estou muito feliz com o nível que eu joguei, agora é ficar firme para a próxima rodada. Vou me preparar para amanhã mentalmente e fisicamente. A gente se conhece do juvenil e consegui ver um pouco do jogo dela mais cedo. Agora vou estudar com meu treinador, ver melhor maneira de jogar contra ela, mas é descansar e me preparar física e mentalmente", disse Thaísa Pedretti.

Se ela conseguir passar o quali, o SP Open vai igualar o maior número de tenistas brasileiras na chave principal de um WTA, com oito representantes do país, o que aconteceu em 1988 no Guarujá e 1993 em Curitiba.

Outra brasileira que jogou neste sábado foi Pietra Rivoli. A gaúcha de 16 anos fez uma longa partida contra a italiana Miriana Tona, mas acabou derrotada no terceiro set, com 7/5, 2/6 e 6/3.

Bia Haddad e Carol Meligeni fazem treino aberto

O público que comparecer ao SP Open neste domingo para os jogos finais do qualifying terá a oportunidade única de acompanhar um treino aberto de Beatriz Haddad Maia e Carolina Meligeni, duas das estrelas da chave principal do torneio WTA 250 no Parque Villa-Lobos.

Bia e Carol vão treinar na Quadra Central Maria Esther Bueno a partir das 18 horas deste domingo e quem tiver ingresso para o quali poderá acompanhar. A entrada é gratuita. Novos ingressos já estão disponíveis no site da Eventim (eventim.com.br/sp-open).

Confronto brasileiro e Luisa Stefani contra britânica e francesa

A chave de duplas do SP Open foi sorteadas neste sábado no Parque Villa-Lobos, com a definição de um confronto entre brasileiras logo na primeira rodada, com a medalhista olímpica Laura Pigossi e Ingrid Martins enfrentando Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto.

Principal favorita, a dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos começa a campanha em São Paulo enfrentando a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia.

Stefani e Babos estão na disputa por uma vaga no WTA Finals. Elas ocupam atualmente a oitava posição entre as parcerias no ranking.

Programação deste domingo

Quadra Central Maria Esther Bueno - a partir das 13 horas:

[4] Yasmine Mansouri (FRA) vs Thaisa Pedretti (BRA)

[1] Lian Tran (NED) vs Miriana Tona (ITA)

Não antes das 18 horas:

Treino aberto de Beatriz Haddad Maia e Carolina Meligeni

Quadra 1 - a partir das 13 horas:

Victoria Hu (USA) vs Victoria Rodriguez (MEX)

[2] Alicia Herrero Linana (ESP) vs Martina Okalova (SVK)

Resultados de sábado

[1] Lian Tran (NED) d. Noelia Zeballos (BOL) - 3/6 6/4 6/1

Miriana Tona (ITA) d. [WC] Pietra Rivoli (BRA) - 7/5 2/6 6/3

[2] Alicia Herrero Linana (ESP) d. Valentini Grammatikopoulou (GRE) - 6/3 4/6 6/3

Martina Okalova (SVK) d. [7] Martha Matoula (GRE) - 6/4 6/2

Victoria Hu (USA) d. [3] Emily Appleton (GBR) - 7/5 6/4

Victoria Rodriguez (MEX) d. [5] Haley Giavara (USA) - 6/0 6/1

[4] Yasmine Mansouri (FRA) d. [WC] Ana Cruz (BRA) - 6/3 6/2

Thaísa Pedretti (BRA) d. [6] Victoria Bosio (ARG) - 6/3 7/5