Topo

Esporte

Sub-20: Vasco chega à 9ª vitória consecutiva sobre Fla, recém bi-mundial

Sub-20 do Vasco comemora goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, na Gávea, pela Taça Guanabara - Dikran Sahagian / Vasco
Sub-20 do Vasco comemora goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, na Gávea, pela Taça Guanabara Imagem: Dikran Sahagian / Vasco
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

06/09/2025 14h22

O Flamengo é o atual bicampeão mundial sub-20, mas no clássico com o Vasco pela categoria ele tem sido freguês. Em jogo realizado na manhã de hoje na sede rubro-negra da Gávea, o Cruzmaltino goleou por 4 a 1 — em duelo válido pela 6ª rodada da Taça Guanabara - e chegou à sua 9ª vitória consecutiva sobre o rival.

A freguesia

O Flamengo não vence o Vasco no sub-20 há mais de dois anos, desde o dia 8 de julho de 2023. Neste período ainda ocorreram dois títulos do time de São Januário com o Rubro-Negro sendo vice.

Alguns dos nove jogos foram marcados por goleadas. Além de hoje, houve um 5 a 0, em março deste ano; e outro 4 a 1, em abril de 2024. Em março do ano passado também teve um 3 a 0. O agregado deste recorte é de 22 gols vascaínos e apenas três dos flamenguistas.

Os gols de hoje foram marcados por Samuel, Avellar, Léo Jacó e João Vitor. Daniel Salles fez o de honra para o Flamengo.

O Vasco da Gama lidera de maneira isolada a Taça Guanabara com 15 pontos. O Botafogo é o vice-líder, com 12. Em terceiro está o Volta Redonda, com 11. O Flamengo aparece em quarto com os mesmos 10 pontos do Fluminense, levando vantagem nos critérios de desempate.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

À la José Aldo, Kauê Fernandes detona pernas do rival e o deixa de cadeira de rodas

Inglaterra vence Andorra pelas Eliminatórias e se isola na liderança do grupo

Com Neymar e Basso em campo, Vojvoda comanda treino tático no Santos

Trump volta aos holofotes esportivos ao comparecer à final do Aberto dos EUA

Inglaterra joga de maneira sonolenta em casa e vence Andorra por 2 a 0 pelas Eliminatórias

Rumo ao milésimo: CR7 faz mais dois e Portugal goleia nas Eliminatórias

Com dois de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Armênia em estreia pelas Eliminatórias

Sub-17 do Palmeiras goleia o Rio Preto pelo Paulista; sub-15 empata

Bortoleto admite falha, mas esbanja otimismo após 7º posto no grid na Itália: 'Temos potencial'

Andreas Pereira, do Palmeiras, se apresenta à Seleção Brasileira

Sub-20: Vasco chega à 9ª vitória consecutiva sobre Fla, recém bi-mundial