Sub-20: Vasco chega à 9ª vitória consecutiva sobre Fla, recém bi-mundial

O Flamengo é o atual bicampeão mundial sub-20, mas no clássico com o Vasco pela categoria ele tem sido freguês. Em jogo realizado na manhã de hoje na sede rubro-negra da Gávea, o Cruzmaltino goleou por 4 a 1 — em duelo válido pela 6ª rodada da Taça Guanabara - e chegou à sua 9ª vitória consecutiva sobre o rival.

A freguesia

O Flamengo não vence o Vasco no sub-20 há mais de dois anos, desde o dia 8 de julho de 2023. Neste período ainda ocorreram dois títulos do time de São Januário com o Rubro-Negro sendo vice.

Alguns dos nove jogos foram marcados por goleadas. Além de hoje, houve um 5 a 0, em março deste ano; e outro 4 a 1, em abril de 2024. Em março do ano passado também teve um 3 a 0. O agregado deste recorte é de 22 gols vascaínos e apenas três dos flamenguistas.

Os gols de hoje foram marcados por Samuel, Avellar, Léo Jacó e João Vitor. Daniel Salles fez o de honra para o Flamengo.

O Vasco da Gama lidera de maneira isolada a Taça Guanabara com 15 pontos. O Botafogo é o vice-líder, com 12. Em terceiro está o Volta Redonda, com 11. O Flamengo aparece em quarto com os mesmos 10 pontos do Fluminense, levando vantagem nos critérios de desempate.