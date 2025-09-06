Topo

Esporte

Sub-17 do Palmeiras goleia o Rio Preto pelo Paulista; sub-15 empata

06/09/2025 14h46

O time sub-17 do Palmeiras goleou o Rio Preto por 5 a 1, neste sábado (6), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria. O sub-15, no mesmo dia, empatou por 0 a 0 com o Audax, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

Com o triunfo, o sub-17 alcançou os seis pontos, na segunda colocação do Grupo 28. Ao todo, a equipe já disputou 18 partidas pela competição, com 16 vitórias, um empate e uma derrota. Já O Sub-15 chegou aos sete pontos, na liderança do Grupo 28, acumulando 18 jogos, com 15 vitórias, um empate e duas derrotas.

Na próxima rodada do Estadual, o sub-17 encara novamente o Rio Preto, no sábado (13), às 11h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. No mesmo dia e local, o sub-15 terá pela frente mais um duelo com o Audax, às 9h.

Vale ressaltar que o grupo principal do sub-17 do Palmeiras está disputando o Mundial de Clubes da categoria, na Espanha. Nas quartas da competição, a equipe terá pela frente o Sevilla, neste sábado, às 15h, no Estádio Ciudad de Sevilla, em Córdoba.

Gols do Palmeiras sub-17

Os gols do sub-17 foram marcados por Ícaro (duas vezes), Isaac Nicolas, Gustavo Froldi e Isaac Leocadio.

