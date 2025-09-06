Topo

Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem Ferroviária pelo Paulista

06/09/2025 17h37

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians foram a Taquaritinga, no interior de São Paulo, para medir forças com a Ferroviária, pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. O Timão levou a melhor em ambas as categorias.

Sub-15 vence de virada

Os mais novos entraram em campo primeiro e conquistaram a vitória de virada, por 3 a 2. Morelli, Moscardo e Leo Saraiva marcaram a favor dos Filhos do Terrão.

Com o resultado, o Corinthians se mantém na liderança isolada do Grupo 29 do Estadual, com nove pontos em três partidas - 100% de aproveitamento.

Goleiro do sub-17 brilha

Na sequência, foi a vez dos mais velhos enfrentarem a Ferroviária. O Timão utilizou uma escalação alternativa, uma vez que a categoria está disputando o Mundial de Clubes sub-18, na Espanha.

Os alvinegros abriram o placar no segundo tempo, com um gol de cabeça de Augusto. Com a vantagem no placar, coube ao goleiro Rafael Juwer a segurar o resultado. O arqueiro, inclusive, chegou a defender um pênalti para garantir o triunfo de 1 a 0.

O Corinthians agora ocupa a segunda posição do Grupo 29 e soma seis pontos, três a mais que a Ferroviária. A distância para o São Paulo, líder da chave, é de três pontos.

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians volta a encarar a Ferroviária pelo Campeonato Paulista sub-17 e sub-17 no domingo que vem, dia 14 de setembro, desta vez na Fazendinha. Os mais novos entram em campo às 9h (de Brasília), enquanto os mais velhos jogam às 11h. As partidas são válidas pelo início do returno da terceira fase dos Estaduais.

