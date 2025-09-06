SP Open terá duelo brasileiro na primeira rodada; Bia Haddad terá adversária vinda do qualifying

Neste sábado, o sorteio da chave principal do SP Open foi realizado. Em sua edição inaugural, o torneio terá, na primeira rodada, o duelo entre as brasileiras Carol Meligeni e Nauhany Silva. Beatriz Haddad terá pela frente uma adversária vinda do qualifying.

CHAVE DE SIMPLES DO SP OPEN! ? Confira todos os confrontos do WTA da maior cidade das Américas. Quem vai levar o troféu? ? pic.twitter.com/ywFD0ekg8E ? SP Open (@spopenoficial) September 6, 2025

Na coletiva de imprensa do sorteio, Carol revelou que tinha marcado para treinar justamente com Nana logo depois do sorteio e precisou mudar sua programação para a estreia. A tenista também falou sobre a importância de um torneio WTA 250 em São Paulo.

"A importância desse torneio em São Paulo é enorme. É uma oportunidade para o público, que pode assistir aos jogos de perto em quadras novas e maiores, e também para nós, jogadoras, que temos esse contato com as mais jovens. Hoje mesmo tenho treino marcado com a Naná, a Vitorinha me mandou mensagem para treinar", disse.

Adversárias

Assim como Bia Haddad, outras duas cabeças de chave do SP Open enfrentarão oponentes vindas do qualifying, como a filipina Alexandra Eala e a australiana Ajla Tomljanovic. A argentina Solana Sierra faz sua estreia diante da holandesa Arianne Hartono.

Laura Pigossi, medalhista olímpica, vai enfrentar a americana Elizabeth Mandlik em sua estreia. Já Victoria Barros duelará contra a americana Whitney Osuigwe. Luiza Fullana estreia contra a mexicana Renata Zarazua, cabeça de chave número cinco do torneio, que eliminou a americana Madison Keys do Aberto dos Estados Unidos.