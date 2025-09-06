Topo

Esporte

SP Open terá duelo brasileiro na primeira rodada; Bia Haddad terá adversária vinda do qualifying

06/09/2025 17h31

Neste sábado, o sorteio da chave principal do SP Open foi realizado. Em sua edição inaugural, o torneio terá, na primeira rodada, o duelo entre as brasileiras Carol Meligeni e Nauhany Silva. Beatriz Haddad terá pela frente uma adversária vinda do qualifying.

Na coletiva de imprensa do sorteio, Carol revelou que tinha marcado para treinar justamente com Nana logo depois do sorteio e precisou mudar sua programação para a estreia. A tenista também falou sobre a importância de um torneio WTA 250 em São Paulo.

"A importância desse torneio em São Paulo é enorme. É uma oportunidade para o público, que pode assistir aos jogos de perto em quadras novas e maiores, e também para nós, jogadoras, que temos esse contato com as mais jovens. Hoje mesmo tenho treino marcado com a Naná, a Vitorinha me mandou mensagem para treinar", disse.

Adversárias

Assim como Bia Haddad, outras duas cabeças de chave do SP Open enfrentarão oponentes vindas do qualifying, como a filipina Alexandra Eala e a australiana Ajla Tomljanovic. A argentina Solana Sierra faz sua estreia diante da holandesa Arianne Hartono.

Laura Pigossi, medalhista olímpica, vai enfrentar a americana Elizabeth Mandlik em sua estreia. Já Victoria Barros duelará contra a americana Whitney Osuigwe. Luiza Fullana estreia contra a mexicana Renata Zarazua, cabeça de chave número cinco do torneio, que eliminou a americana Madison Keys do Aberto dos Estados Unidos.

