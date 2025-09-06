SP Open 2025: onde assistir ao vivo, atletas inscritas, ingressos e mais informações

A cidade de São Paulo recebe o SP Open 2025 entre os dias 6 e 14 de setembro. A competição WTA 250 será disputada nas quadras duras do Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP), e tem como principais atrações as brasileiras Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi e Luisa Stefani.

A WTA voltou à capital paulista depois de 25 anos. Este será o primeiro evento da categoria a ser realizado no Brasil desde 2016. A última edição de nível WTA 250 foi realizada em Florianópolis (SC).

Datas e horários (de Brasília)

Qualifying: 6 e 7 de setembro

6 e 7 de setembro Chave principal: 8 a 14 de setembro

Qualifying

Sábado (06/09): Abertura dos portões às 12h | Previsão de término: 22h

Domingo (07/09): Abertura dos portões às 12h | Previsão de término: 22h

Chave principal

Segunda e terça-feira (sessão 1 e 2): Abertura dos portões às 12h | Previsão de término: 20h

Quarta e quinta-feira (sessão 1 e 2): Abertura dos portões às 14h | Previsão de término: 22h

Sexta-feira: Abertura dos portões às 12h | Previsão de término: 22h

Sábado: Abertura dos portões às 12h | Previsão de término: 20h

Domingo: Abertura dos portões às 14h | Previsão de término: 18h

Onde assistir o SP Open ao vivo?

TV: SporTV (canal por assinatura)

SporTV (canal por assinatura) Streaming: Globoplay

Bia Haddad Maia é atração no SP Open 2025

Participantes da chave simples do SP Open

Ao todo, 32 atletas disputarão a chave principal de simples do SP Open. 16 tenistas brigam por vagas através do qualifying. Ou seja, 28 jogadoras já estão garantidas, enquanto quatro ainda serão definidas.

Diversas brasileiras estarão na competição de nível WTA 250. Beatriz Haddad Maia (22ª colocada no ranking mundial) é o principal nome do Brasil. Carolina Meligeni, Luiza Fullana, Ana Candiotto e Laura Pigossi também estarão na disputa, bem como as promessas Nauhany Silva (conhecida como Naná) e Victoria Barros. Já Luisa Stefani e Ingrid Martins são atrações nas duplas.

Pietra Rivoli, Ana Cruz e Thaísa Pedretti, por sua vez, disputarão o qualificatório do SP Open e vão em busca de uma vaga na chave principal de simples do torneio.

Outros nomes de destaque do SP Open são: a australiana Alja Tomljanovic, as argentinas Solana Sierra, Jazmín Ortenzi e Julia Riera, e a filipina Alexandra Eala.

Veja, abaixo, todos os nomes confirmados no SP Open até o momento:

Beatriz Haddad Maia (BRA)

Laura Pigossi (BRA)

Victoria Barros (BRA)

Nauhany Silva (BRA )

) Carolina Meligeni (BRA)

Ana Candiotto (BRA)

Luisa Fullana (BRA)

Solana Sierra (ARG)

Julia Riera (ARG)

Jazmín Ortenzi (ARG)

Alexandra Eala (PHI)

Ajla Tomljanovi? (AUS)

Arina Rodionova (AUS)

Berfu Cengiz (TUR)

Lina Glushko (ISR)

Whitney Osuigwe (USA)

Elizabeth Mandlik (USA)

Anna Rogers (USA)

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)

Léolia Jeanjean (FRA)

Renata Zarazúa (MEX)

Ana Sofia Sánchez (MEX)

Francesca Jones (GBR)

Arianne Hartono (NED)

Panna Udvardy (HUN)

Vitalia Diatchenko (RUS)

Janice Tjen (INA)

Veja, agora, todas as tenistas no qualifying do SP Open*:

Ana Cruz (BRA)*

Pietra Rivoli (BRA)

Thaísa Pedretti (BRA)

Noelia Zeballos (BOL)

Valentini Grammatikopoulou (GRE)

Martha Matoula (GRE)

Martina Okálová (SVK)

Victoria Hu (USA)

Haley Giavara (USA)

Victoria Rodriguez (MEX)

Victoria Bosio (ARG)

Lian Tran (NED)

Alicia Herrero Linana (ESP)

Emily Appleton (GBR)

Yasmine Mansouri (FRA)

Miriana Tona (ITA)

*Luisa Stefani saiu da chave de simples, e seu convite foi para Ana Cruz.

Confrontos da 1ª rodada qualificatória

Lian Tran (NED) x Noelia Zeballos (BOL)

Pietra Rivoli (BRA) x Miriana Tona (ITA)

Alicia Herrero Linana (ESP) x Valentini Grammatikopoulou (GRE)

Martina Okálová (SVK) x Martha Matoula (GRE)

Emily Appleton (GBR) x Victoria Hu (USA)

Victoria Rodriguez (MEX) x Haley Giavara (USA)

Yasmine Mansouri (FRA) x Ana Cruz (BRA)

Thaísa Pedretti (BRA) x Victoria Bosio (ARG)

Sorteio da chave principal do SP Open

O sorteio que definirá os confrontos da chave principal do SP Open está marcado para este sábado (06), às 14h (de Brasília), no Ace Club, no Parque Villa-Lobos.

Duplas participantes do SP Open

A chave de duplas conta com 16 equipes, sendo onze entradas através do ranking, dois convites e as três últimas vagas reservadas para times que assinarão a lista presencialmente.

Luisa Stefani, melhor duplista do país e ex-top 10, e sua parceira, a ex-número 1 do mundo Timea Babos, lideram a lista. Beatriz Haddad Maia, por sua vez, também estará na competição e formará dupla com a compatriota Ana Candiotto. Já Ingrid Martins e Laura Pigossi formarão mais uma dupla brasileira.

Veja, agora, todas as duplas inscritas no SP Open até o momento:

Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)

Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)

Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)

Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP)

Alicia Barnett (GBR) / Elixane Lechemia (FRA)

Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA)

Arianne Hartono (NED) / Prarthana Thombare (IND)

Haley Giavara (USA) / Rasheeda McAdoo (USA)

Valeriya Strakhova (UKR) / Panna Udvardy (HUN)

Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)

Maryna Kolb (UKR) / Nadiia Kolb (UKR)

Ana Candiotto (BRA) / Beatriz Haddad Maia (BRA)

Ingressos

Os ingressos para os jogos que acontecerão na quadra central do SP Open, para todos os dias, já estão esgotados. O que restam são os bilhetes "Ground Pass", que estão disponíveis para compra no site da Eventim. O valor é de R$ 15,00.

Essa modalidade de ingresso garante acesso ao evento e ao Espaço Boulevard, que reúne experiências gastronômicas, ativações de patrocinadores, lojas oficiais e um espaço interativo com telão para acompanhar as partidas da quadra central. O espectador também poderá assistir a treinos e jogos nas quadras secundárias, quando houver, conforme a programação e a capacidade dos espaços.

FICHA TÉCNICA



SP OPEN 2025

Datas: 6 a 14 de setembro de 2025



Local: Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP)



Modalidade: Tênis



Tipo de quadra: Dura



Onde assistir: SporTV (televisão fechada)