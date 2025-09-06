Sosa elogiado, Flaco cortado e mais: os primeiros jogos dos convocados do Palmeiras nesta data Fifa

Na quinta-feira, os convocados do Palmeiras encerraram seus primeiros compromissos desta data Fifa. Cinco atletas do Verdão representam suas seleções. São eles: os atacantes Flaco López (Argentina) e Ramon Sosa (Paraguai), o meia Emiliano Martínez (Uruguai), o lateral esquerdo Joaquín Piquerez (Uruguai) e o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai).

A data Fifa, entretanto, não foi igual para todos eles. Enquanto alguns tiveram papel de destaque em campo, outros acabaram sem oportunidades. A seguir, veja como foi o desempenho individual dos palmeirenses nesta rodada das Eliminatórias:

Gómez e Sosa

Divulgação / @Albirroja

O Paraguai contou com dois representantes do Palmeiras no empate em 0 a 0 contra o Equador, no Defensores del Chaco, em Assunção. Sob o comando de Gustavo Alfaro, Gustavo Gómez e Juan Sosa iniciaram a partida como titulares.

Capitão da seleção, Gómez permaneceu os 90 minutos em campo e teve atuação sólida, demonstrando segurança na defesa. Já Sosa atuou aberto pela direita e foi grande destaque. O jovem atacante arrancou elogios nas redes sociais por suas jogadas individuais, especialmente pelos dribles e investidas no setor ofensivo.

Com o resultado, o Paraguai chegou aos 25 pontos e garantiu matematicamente a vaga para a Copa do Mundo de 2026. A classificação encerra um longo jejum: a última participação do país em Copas do Mundo havia sido em 2010, na África do Sul.

Piquerez e Emi Martínez

Foto por EITAN ABRAMOVICH / AFP

Pelo Uruguai, Piquerez foi escalado de titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Peru, no Centenario, em Montevidéu. O lateral do Palmeiras teve atuação segura, apoiando o setor ofensivo e ainda arriscando alguns chutes de média distância. Enquanto isso, Emiliano Martínez acabou não sendo utilizado pelo técnico Marcelo Bielsa.

Com o resultado, a seleção uruguaia chegou a 27 pontos na classificação e garantiu matematicamente sua vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Flaco López

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Na primeira convocação de sua carreira para a Seleção Argentina, Flaco López acabou ficando fora da vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, no Monumental, em Buenos Aires. O atacante do Palmeiras foi cortado da lista final e não esteve à disposição para a partida.

Andreas Pereira convocado

Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Além dos palmeirenses já citados, outro jogador foi chamado para esta Data Fifa. O meio-campista Andreas Pereira recebeu convocação para o duelo da Seleção Brasileira contra a Bolívia.

Ele foi chamado para substituir o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, cortado após sofrer uma lesão muscular na partida contra o Chile.

Confira, abaixo, os últimos compromissos dos jogadores do Palmeiras nesta data Fifa:

Andreas Pereira: Bolívia x Brasil, no Estádio Municipal, em El Alto



Gómez e Sosa: Peru x Paraguai, no Estádio Nacional do Peru, em Lima



Piquerez e Emi Martínez: Chile x Uruguai, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago



Flaco López: Equador x Argentina, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil

*todos os jogos acontecem na próxima terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília).