Sinner vence Auger-Aliassime e disputará final do US Open com Alcaraz

Jannik Sinner se classificou para a grande final do US Open nesta sexta-feira ao vencer Felix Auger-Aliassime por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4. Em três horas e 19 minutos de jogo.

No domingo, Sinner disputará novamente uma final de Grand Slam contra Carlos Alcaraz. Os dois protagonizaram as decisões de Roland Garros e Wimbledon neste ano.

No caso de Sinner, a atual temporada é ainda mais especial pelo fato de ele ter chegado à final dos quatro Grand Slams em um mesmo ano, algo que apenas Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic conseguiram na chamada "Era Aberta".

Neste ano, Alcaraz venceu Sinner em Roland Garros, mas o italiano deu o troco no espanhol pouco depois, em Wimbledon. Justamente por isso, o US Open será uma espécie de tira-teima.

O jogo

Sinner começou a partida sem tomar conhecimento do adversário e permitindo que ele confirmasse apenas um de seus serviços. Com isso, não demorou muito para que o atual número um do mundo fechasse a parcial em 6/1.

Felix Auger-Aliassime não se abalou com o revés no primeiro set e reagiu no segundo. Mais equilibrado, o tenista canadense conseguiu neutralizar as investidas de Sinner em quadra e fechou a parcial em 6/3.

Mas, foi só. Depois de perder o segundo set, Sinner retomou sua melhor versão e foi preciso na estratégia adotada, sem se sujeitar a muitos riscos, para vencer a partida de forma segura ao fechar a terceira e a quarta parciais por 6/3 e 6/4, respectivamente, e confirmar sua vaga na grande decisão do US Open.