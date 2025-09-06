Topo

Esporte

Sinner vence Auger-Aliassime e disputará final do US Open com Alcaraz

06/09/2025 00h25

Jannik Sinner se classificou para a grande final do US Open nesta sexta-feira ao vencer Felix Auger-Aliassime por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4. Em três horas e 19 minutos de jogo.

No domingo, Sinner disputará novamente uma final de Grand Slam contra Carlos Alcaraz. Os dois protagonizaram as decisões de Roland Garros e Wimbledon neste ano.

No caso de Sinner, a atual temporada é ainda mais especial pelo fato de ele ter chegado à final dos quatro Grand Slams em um mesmo ano, algo que apenas Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic conseguiram na chamada "Era Aberta".

Neste ano, Alcaraz venceu Sinner em Roland Garros, mas o italiano deu o troco no espanhol pouco depois, em Wimbledon. Justamente por isso, o US Open será uma espécie de tira-teima.

O jogo

Sinner começou a partida sem tomar conhecimento do adversário e permitindo que ele confirmasse apenas um de seus serviços. Com isso, não demorou muito para que o atual número um do mundo fechasse a parcial em 6/1.

Felix Auger-Aliassime não se abalou com o revés no primeiro set e reagiu no segundo. Mais equilibrado, o tenista canadense conseguiu neutralizar as investidas de Sinner em quadra e fechou a parcial em 6/3.

Mas, foi só. Depois de perder o segundo set, Sinner retomou sua melhor versão e foi preciso na estratégia adotada, sem se sujeitar a muitos riscos, para vencer a partida de forma segura ao fechar a terceira e a quarta parciais por 6/3 e 6/4, respectivamente, e confirmar sua vaga na grande decisão do US Open.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Caio Borralho detalha fase difícil antes de luta principal contra Imavov no UFC Paris

NFL: Chargers superam maioria dos Chiefs nas arquibancadas e dominam para vencer em São Paulo

NFL em SP aumenta celebridades, repete sucesso, mas não empolga estádio com show de Karol G

Sinner vence Auger-Aliassime e disputará final do US Open com Alcaraz

Los Angeles Chargers batem Kansas City Chiefs no NFL São Paulo Game 2025

Mahomes e noivo de Taylor são anulados, e Chargers vencem Chiefs no Brasil

Sinner bate Aliassime e vai defender título do US Open e 1º lugar no ranking diante de Alcaraz

Sinner sofre com o saque, mas confirma final contra Alcaraz no US Open

Coritiba acorda no 2º tempo, goleia a Ferroviária e dorme líder da Série B

Coritiba goleia a Ferroviária, volta a vencer na Série B e dorme na liderança

Paysandu anuncia saída de Claudinei Oliveira após cinco derrotas seguidas na Série B