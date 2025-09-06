Sinner bate Aliassime e vai defender título do US Open e 1º lugar no ranking diante de Alcaraz

A final do US Open, domingo, em Nova York, promete ser sensacional. Vai reunir os dois melhores jogadores da atualidade, que realizaram grandes campanhas este ano em Nova York. Depois do espanhol Carlos Alcaraz eliminar o veterano sérvio Novak Djokovic, foi a vez do italiano Jannik Sinner bater o canadense Felix Auger Aliassime, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4, em 3h21 de jogo.

Domingo, o vencedor de Sinner x Alcaraz vai ficar com o primeiro lugar no ranking mundial. O italiano, atual líder da lista, vai tentar o bicampeonato no torneio.

Sinner começou a semifinal do mesmo jeito dos jogos anteriores: implacável. Confirmou o saque no primeiro game sem permitir ponto para Aliassime e abriu vantagem com quebra de saque Dorival na sequência.

Em 12 minutos de jogo, o placar já apontava 3/0 para Sinner. Com muita luta, Aliassime conseguiu confirmar seu saque e marcar o primeiro ponto no set.

Aliassime tentou devolver a quebra no quinto game e chegou a igualar três vezes em 40/40, mas não suportou o ritmo forte do italiano, que alcançou 4/1 no placar.

Com bom saque, Aliassime equilibrou o jogo, mas cometeu erros em bolas fáceis, permitindo mais uma quebra do italiano, que chegou no sétimo game para sacar e fechar a primeira parcial em 6/1, com 43 minutos de jogo.

O segundo set começou diferente. Sinner errou muito e Aliassime confirmou o saque no primeiro game e ficou com três break points para fazer 2/0, mas viu o rival se recuperar e ratificar o saque.

Aliassime seguiu confiante no saque e manteve frente no marcador: 2/1. Os dois mantiveram os saques seguintes com certa facilidade. No oitavo game, Sinner não sacou bem, enquanto Aliassime foi muito bem na troca de golpes. O canadense obteve dois aces no nono game e fechou a parcial em 6/3, após 40 minutos.

No intervalo, Sinner pediu a presença do fisioterapeuta e se dirigiu para o vestiário. Aparentemente recuperado do problema físico, o italiano voltou no saque e confirmou o serviço. O segundo game foi o mais disputado. Sinner teve a chance de quebra, mas Aliassime se recuperou e igualou o placar.

Os dois tenistas tiveram poucos problemas para confirmar seus saques até o sexto game, quando Sinner acertou boas devoluções e Aliassime cometeu vários erros. O italiano fez 4 a 2, sacou para o quinto ponto e viu o rival diminuir para 5/3. Sinner aproveitou o aparente cansaço de Aliassime para fechar em 6/3, em 47 minutos.

O canadense aproveitou o intervalo entre os sets para ir ao banheiro. Na volta, sacou e suportou a pressão do italiano para fazer 1/0. Na sequência, Sinner precisou salvar dois break points para fazer 1/1. O terceiro foi sensacional com belos lances dos dois lados. Aliassime fez 2/1.

O quarto game foi disputadíssimo. Aliassime levantou a torcida, teve três chances para quebrar o saque, mas viu Sinner não desistir para empatar a parcial em 2/2. Na sequência, o italiano forçou todas as bolas, muitas em cima da linha para conseguir a quebra de saque.

Depois de um bom tempo, Sinner fechou um game sem grandes problemas para abrir 4/2. Já Aliassime precisou salvar dois break points para diminuir a desvantagem para 4/3. Sinner confirmou o saque,

Aliassime, sem se entregar, jogou muito bem no nono game e conquistou o quarto ponto no set. Mas no décimo Sinner foi frio e fechou o jogo: 6/4.