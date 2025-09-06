Topo

Esporte

Sertãozinho x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista sub-20

06/09/2025 08h00

A equipe sub-20 do Palmeiras entra em campo neste sábado (6) para enfrentar o Sertãozinho, pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Onde assistir Sertãozinho x Palmeiras ao vivo?

O duelo entre Sertãozinho e Palmeiras terá transmissão exclusiva do canal Ulisses TV, no YouTube.

Como chegam Sertãozinho e Palmeiras?

As Crias da Academia já disputaram 15 partidas pela competção, com 12 vitórias, um empate e duas derrotas, somando 61 gols marcados e 11 sofridos. O artilheiro da equipe é Agner, com seis tentos. Além disso, a equipe é dona da melhor campanha geral do Estadual.

O Sertãozinho, por sua vez, viveu situação oposta no torneio. A equipe terminou a primeira fase na 33ª posição, com cinco vitórias, dois empates e oito derrotas.

Arbitragem

O árbitro Rogério Fernando Alves Junior apitará a partida, auxiliado por Eduardo Augusto Borges e Gabriel Alexandre Tostes Fleming.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Raphinha acusa Disney de racismo: 'Porque crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'

Entenda como vai funcionar a segunda fase da Série C; veja datas e horários

Astros da NFL rasgam elogios a jogo em São Paulo: 'Vou lembrar pelo resto da minha vida'

Classificação do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir

'Gesto feio': Imprensa reage a empurrão de CR7 em fã que tentou selfie

Turquia vence Japão de virada e aguarda Brasil ou Itália na final do Mundial de vôlei feminino

Bortoleto faz o 6º melhor tempo no 3º treino livre do GP da Itália; Norris é o mais rápido

Zagueiro deixou City após palavras de Guardiola: 'não gostei de ouvir isso'

Norris lidera último treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em sexto

Luis Suárez é suspenso nos EUA após cuspir em adversário; veja gancho

Sertãozinho x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista sub-20