Sertãozinho x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras entra em campo neste sábado (6) para enfrentar o Sertãozinho, pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Onde assistir Sertãozinho x Palmeiras ao vivo?

O duelo entre Sertãozinho e Palmeiras terá transmissão exclusiva do canal Ulisses TV, no YouTube.

Com a Palmeiras Viagens em busca da #GlóriaEterna ? A operadora oficial do Verdão preparou ofertas especiais pra quem quer acompanhar o jogo contra o River Plate diretamente no Monumental de Nuñez! Veja as opções ? https://t.co/SN9Gpl8OCP pic.twitter.com/hPHOMvSAKv ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 4, 2025

Como chegam Sertãozinho e Palmeiras?

As Crias da Academia já disputaram 15 partidas pela competção, com 12 vitórias, um empate e duas derrotas, somando 61 gols marcados e 11 sofridos. O artilheiro da equipe é Agner, com seis tentos. Além disso, a equipe é dona da melhor campanha geral do Estadual.

O Sertãozinho, por sua vez, viveu situação oposta no torneio. A equipe terminou a primeira fase na 33ª posição, com cinco vitórias, dois empates e oito derrotas.

Arbitragem

O árbitro Rogério Fernando Alves Junior apitará a partida, auxiliado por Eduardo Augusto Borges e Gabriel Alexandre Tostes Fleming.