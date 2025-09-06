Topo

São Paulo vence nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelo Paulistão

06/09/2025

Neste sábado, o São Paulo conquistou vitórias nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelo Campeonato Paulista. O Sub-15 venceu o Barretos por 2 a 1, com gols de Bruno e Nicolas Francisco, enquanto o Sub-17 superou o Real Soccer por 3 a 0, com tentos de João Costa, Lino e Vitão.

Sub-15

Com a vitória, o Sub-15 do São Paulo lidera o Grupo 27 da competição, com nove pontos em três jogos e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso da equipe será no sábado, às 9h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Escalação: Allan; Raphael França (Rafael Barretos), Cruz, Miranda e Júlio; Erick (Guilherme Santana), Bruno e João Arthur; Arthur (Anthony), Nicolas Francisco (Phyetro) e Carlos (Bosco)

Técnico: Vinícius dos Santos

Sub-17
Ao triunfar, o sub-17 do São Paulo também segue com campanha perfeita no torneio, somando nove pontos em três jogos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, às 11h, em Cotia, também pelo Paulistão.

Escalação: Carlos; João Bispo, Thiago, Kauã Daniel e Carlos Andrey; Kauã Edmar (Vitão, 13/2), Davi Pena (Léo, no intervalo) e Nícolas Pereira; Lino (Tarso, 21/2), João Costa e Calci (Tiago Santos, 21/2)
Técnico: Mário Ramalho

