São Paulo vê necessidade de Crespo, mas 9 só chega em 'oportunidade rara'

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão Imagem: Rubens Chiri/São Paulo
06/09/2025 05h30

O São Paulo entende que Crespo precisa de um camisa 9 para o elenco, mas dificilmente vai trazer alguém.

O que aconteceu

O Tricolor sabe da necessidade de Crespo por um centroavante. O argentino deixou claro que quer alguém para a posição em conversas com a diretoria.

O São Paulo busca no mercado opções, mas diante do fechamento da janela só pode contratar atletas que estejam livres no mercado, sem contrato com nenhum clube. O Tricolor tentou o empréstimo de Marcos Leonardo, do Al-Hilal, até as últimas horas da janela.

O clube utiliza seu Departamento de Scout para buscar alguém dentro das características que Crespo deseja e que seja viável economicamente. Ainda não há alvos concretos, porém. Quando houver, a equipe vai apresentar os nomes ao treinador.

Diante do cenário financeiro delicado, o São Paulo procura uma oportunidade rara de mercado. A chegada de um reforço é vista com pessimismo. O clube tem até o dia 9 de outubro para inscrever jogadores no Brasileirão, além de uma janela antes das semifinais da Libertadores.

O UOL questionou sobre nomes conhecidos e livres no mercado, como Aboubakar e Paco Alcácer, mas a questão financeira torna-os inviáveis. "Jogadores com carreiras em clubes de outra realidade", disse uma fonte à reportagem.

