São Paulo abre venda de ingressos para decisão contra LDU

O São Paulo divulgou, neste sábado, a abertura da venda online de ingressos do jogo contra a LDU, pela Libertadores. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site spfcticket.net.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionará na seguinte ordem: Prioridade 1 (7 estrelas): 10h (de Brasília) do dia 06/09; Prioridade 2 (6 estrelas): 10h do dia 07/09; Prioridade 3 (5 estrelas): 10h do dia 08/09; Prioridade 4 (4 estrelas): 10h do dia 09/09; Prioridade 5 (3 estrelas): 10h do dia 10/09; Prioridade 6 (2 estrelas): 10h do dia 11/09; Prioridade 7 (1 estrela): 10h do dia 12/09; Prioridade 8 (0 estrela): 10h do dia 13/09.

O confronto, que ocorrerá no Morumbis, será válido pela partida de volta das quartas de final do torneio continental e está marcado para o dia 25 de setembro, às 19h.

Veja o preço dos ingressos

Arquibancada Norte Oreo > R$ 150 / R$ 75

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 250 / R$ 125

Arquibancada Leste Lacta > R$ 300 / R$ 150

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 300 / R$ 150

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 350 / R$ 175

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 500 / R$ 250

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 800 / R$ 400

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 800 / R$ 400

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 500 / R$ 250

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 500 / R$ 250