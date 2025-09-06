São Bernardo busca empate contra o Londrina na estreia pela segunda fase da Série C

O São Bernardo recebeu o Londrina, na noite deste sábado, pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Primeiro de Maio. A partida terminou empatada em 2 a 2. Eliel (contra) e Victor Andrade marcaram para o time da casa. Enquanto Iago Teles e Augusto (contra) anotaram os gols dos visitantes.

Com o resultado, os dois times somaram seus primeiros pontos na segunda fase da competição. O Londrina assume a liderança do grupo B, enquanto o São Bernardo fica na 2ª posição. Floresta e Caxias completam a chave e se enfrentam neste domingo, às 16h30 (de Brasília).

Próximo jogo do São Bernardo

Caxias x São Bernardo (2ª rodada da Série C)

(2ª rodada da Série C) Data e horário : 13 de setembro (sábado), às 19h30 (de Brasília)

: 13 de setembro (sábado), às 19h30 (de Brasília) Local: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul

Próximo jogo do Londrina

Londrina x Floresta (2ª rodada da Série C)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina

O jogo

O Londrina abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Cristiano avançou pela ponta direita e cruzou na medida para Iago Teles, que bateu de primeira e marcou um belo gol. Aos 17, o São Bernardo até empatou com Hélder, mas o gol foi anulado por impedimento.

Ainda antes do intervalo, os visitantes ampliaram a vantagem. Dessa vez, pelo lado esquerdo, Cristiano cortou para o meio e bateu rasteiro. Augusto desviou e mandou a bola contra o próprio gol, aos 47 minutos.

Já no segundo tempo, aos 12, após cobrança de escanteio de Dudu Miraíma, Eliel, de cabeça, marcou contra e descontou para o São Bernardo.

O time da casa buscou o empate logo na sequência. Pará recebeu o cruzamento vindo do lado direito e mandou a bola para o meio da área. Victor Andrade completou para o fundo das redes e garantiu o resultado.